Anche nel Carnevale 2026 tornano protagonisti i dolci della tradizione e, a Roma, è impossibile rinunciare alle frappe, conosciute nel resto d’Italia come chiacchiere. Croccanti, sottili e leggere, sono il simbolo del periodo più allegro dell’anno e una vera istituzione nelle pasticcerie della Capitale.
Ogni regione ha la sua versione, ma le frappe romane si distinguono per la loro friabilità e per l’impasto delicato. Scopriamo ingredienti, preparazione e segreti per ottenere un risultato perfetto anche a casa.
Ingredienti delle frappe romane
Per preparare le frappe di Carnevale secondo la tradizione laziale servono pochi ingredienti semplici:
- Farina 00
- Uova a temperatura ambiente
- Un tuorlo
- Burro morbido
- Zucchero semolato
- Liquore (sambuca, anice o grappa)
- Un pizzico di sale
- Olio di semi di arachide per la frittura
- Zucchero a velo per guarnire
Preparazione delle frappe di Carnevale
Versare la farina, lo zucchero e il sale in una terrina o nella ciotola della planetaria. Creare una fontana e aggiungere le uova leggermente sbattute, iniziando a mescolare dal centro. Unire il liquore e il burro morbido, quindi impastare fino a ottenere un composto liscio e omogeneo.
Trasferire l’impasto sul piano di lavoro e lavorarlo per qualche minuto, finché non risulterà elastico. Avvolgerlo nella pellicola trasparente e lasciarlo riposare a temperatura ambiente per circa 30 minuti.
Dopo il riposo, stendere l’impasto con il mattarello o con la macchina per la pasta fino a ottenere una sfoglia molto sottile. Ricavare dei rettangoli larghi circa 5 cm e praticare uno o due tagli al centro. A questo punto le frappe sono pronte per la frittura.
Il segreto per renderle leggere e friabili
Uno degli errori più comuni è ottenere frappe troppo dure o unte. Il primo trucco è utilizzare uova a temperatura ambiente, burro morbido e liquore, che rende l’impasto più leggero e profumato.
Fondamentale anche la temperatura dell’olio: non deve essere né troppo caldo né troppo freddo. Per verificarla, basta immergere uno stecchino: se si formano piccole bollicine, l’olio è pronto.
Una volta dorate, scolare le frappe su carta assorbente e completare con una spolverata di zucchero a velo. Per chi ama i sapori più intensi, è possibile aggiungere anche un filo di miele.