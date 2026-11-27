A Montefiascone arriva Franciscus, il concerto itinerante che trasforma tre luoghi suggestivi della cittadina in altrettanti palcoscenici.

Chi l’ha detto che per assistere a un concerto bisogna necessariamente rimanere seduti in platea? A Montefiascone, in provincia di Viterbo, diventa possibile vivere un’esperienza musicale decisamente fuori dal comune, passeggiando alla scoperta di alcuni suggestivi angoli della cittadina. Tutto grazie a Franciscus, un evento speciale che riuscirà a trasformare tre luoghi ricchi di fascino in altrettanti palcoscenici.

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Franciscus a Montefiascone: il concerto itinerante sulle orme di San Francesco

L’appuntamento con Franciscus è per domenica 29 novembre 2026, quando andrà in scena il concerto itinerante ideato e composto da Emanuele Stracchi in occasione delle celebrazioni per l’ottavo centenario francescano.

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Il pubblico sarà invitato a ripercorrere a piedi le tracce di San Francesco d’Assisi, che, secondo la tradizione locale, sarebbe passato per Montefiascone nel 1222.

L’itinerario si snoderà attraverso la Chiesa di San Francesco, la Cripta di Santa Lucia e la Basilica di San Flaviano. In ciascuno di questi luoghi sarà eseguita una diversa composizione musicale, dedicata rispettivamente alla conversione del Santo, alla sua eredità spirituale e alla celebrazione del Creato, ispirata al Cantico delle Creature.

La partenza è fissata per le ore 15.30 dal piazzale della Chiesa di San Francesco, in via Verentana. Trattandosi di un percorso a piedi che comprende salite e scalinate, è consigliabile indossare scarpe e abbigliamento comodi.

La partecipazione all’evento è completamente gratuita, ma è necessario prenotarsi attraverso il sito www.e45.it/franciscus. Si tratterà di una grande occasione per trascorrere una domenica alternativa nella Tuscia, lasciandosi accompagnare dalla musica alla scoperta del patrimonio storico e architettonico di Montefiascone.

Photo Credits: Aurora Leone via HF4

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