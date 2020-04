Una bellissima foto che ritrae il Pantheon e la fontana che si trova nella piazza: ecco il pretesto per uno scontro su Twitter quasi surreale

Su Twitter appaiono due bellissime foto del Pantheon, scattate con una particolare prospettiva – da dietro la fontana che si trova nella piazza. Fra i commenti di nostalgia e ammirazione, spunta anche qualcuno con un dubbio davvero strano: quella fontana è vera? È sempre stata lì? Ecco come stanno le cose.

Meravigliose foto del Pantheon: ecco dove vederle

Una veduta diurna ed una notturna: in primo piano la vasca della fontana e sullo sfondo il magnifico frontone del Pantheon. Ecco le due foto che hanno riscosso successo su Twitter.

Fra i commenti degli stranieri che non vedono l’ora di poter visitare Roma per la prima volta – o farvi ritorno – e tantissime altre foto scattate durante viaggi e vacanze prima della quarantena, spunta l’intervento davvero singolare di una utente italiana.

Bella questa fontana davanti al pantheon, l’hanno messa lì durante la quarantena?

Il commento, già strano, non è isolato: altri utenti si uniscono al coro sostenendo che quella fontana non sia mai stata nella piazza del Pantheon oppure, se era già lì, la foto è stata modificata con photoshop per farla sembrare più grande. Leggiamo un paio di commenti:

non c’è nessuna fontana brutti balordi Si ma raga stiamo parlando di questa, le proporzioni.. la foto in alto è abbastanza photoshoppata

Dopodichè succede qualcosa di surreale: su Twitter si scatena un inferno di commenti, retweet, foto, condivisioni, tutto per determinare se quella fontana sia stata aggiunta virtualmente nella foto – o fisicamente nella piazza e per di più negli ultimi giorni. La risposta è semplice e una sola: la fontana, realizzata da Giacomo Della Porta, si trova lì dal 1576. Per quel che riguarda le immagini, in molti sostengono che sia la posizione da cui sono state scattate le foto e il conseguente effetto prospettico a far sembrare la fontana così grande.

‘Quanta ignoranza’: lo sdegno su Twitter

Dunque, a fronte del pandemonio creato sulla piattaforma social, c’è chi si indigna e commenta: “ma quanto siete cretine per affermare che davanti al Pantheon non c’è nessuna fontana senza neanche informarvi?” A questa osservazione fa subito eco: “quanta ignoranza”.

Qualcuno si rivolge poi all’utente che credeva non ci fosse alcuna fontana e che la foto del Pantheon fosse falsificata; ecco uno scambio di vedute non particolarmente fruttuoso:

Ma c’è sempre stata E anche da un po’ di tempo a quanto pare Ma esiste da sempre Beh ora sempre mi sembra un parolone, qualcuno l’avrà costruita lì in un determinato periodo

La teoria sulla fontana che “appare” durante la quarantena deve aver affascinato qualcuno che commenta divertito: