Un forte temporale si è abbattuto su Roma nelle prime ore di questa mattina, proprio in concomitanza con l’orario di apertura delle scuole, causando caos alla viabilità, rallentamenti diffusi e lunghe file di automobili sulle principali arterie cittadine.

Pioggia intensa, raffiche di vento e rovesci improvvisi hanno messo in difficoltà migliaia di automobilisti e genitori accompagnando studenti e bambini a scuola. Le criticità maggiori si sono registrate sulla A24 e sul Grande Raccordo Anulare, già fortemente congestionati nelle ore di punta.

Traffico paralizzato sulla A24 e verso la Tangenziale Est

Secondo le segnalazioni sulla viabilità, si sono formate:

code fino a 7 chilometri tra il Grande Raccordo Anulare e il bivio A24/Tangenziale Est

tra il code di circa 3 chilometri tra il bivio del GRA e la fine della complanare, sempre in direzione Tangenziale Est

La pioggia battente ha ridotto la visibilità e rallentato la circolazione, con ripercussioni anche sulla viabilità urbana e sulle strade secondarie.

Allerta meteo arancione nel Lazio

La giornata di oggi, mercoledì 28 gennaio 2026, è contrassegnata da maltempo diffuso su gran parte del Paese. Nel Lazio è stata diramata un’allerta arancione per rischio idraulico, in particolare sui Bacini Costieri Sud, Aniene e Bacino del Liri. Allerta anche in Molise e Sardegna per criticità idrauliche e idrogeologiche.

Secondo le previsioni, sul Lazio sono attese precipitazioni diffuse e abbondanti, anche a carattere temporalesco, accompagnate da forti raffiche di vento, attività elettrica e possibili criticità localizzate.

Vento forte e mareggiate

Oltre alla pioggia, sono previsti venti da forti a burrasca sui settori costieri e appenninici, con rinforzi fino a burrasca forte sui rilievi e mareggiate lungo le coste esposte. La situazione resterà critica per le prossime 12–18 ore.

Le raccomandazioni della Protezione Civile

La Protezione Civile invita i cittadini a limitare gli spostamenti non necessari, evitare sottopassi, zone soggette ad allagamento, parchi e viali alberati, e a prestare la massima attenzione alla guida, soprattutto per motocicli e veicoli telonati.

In caso di emergenza sono attivi:

Numero unico di emergenza 112

Sala operativa h24 della Protezione Civile di Roma Capitale

📞 800 854854 – 06 67109200

Il maltempo continuerà a interessare la Capitale per l’intera giornata, con possibili ulteriori disagi alla circolazione e ai servizi.