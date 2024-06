Mal comune mezzo gaudio, recita il proverbio, ma quando si tratta di avere formiche in cucina o in tutta casa, non c’è saggezza popolare che tenga. Anzi, bisogna correre ai ripari il prima possibile e sperare che i piccoli soldatini alla ricerca di briciole sul pavimento non abbiano già messo su un vero e proprio impero e conquistato gran parte dei nostri spazi.

Con l’avvicinarsi del primo caldo, arrivano a farci visita indisturbate anche le formiche in cucina per lo più, l’ambiente che preferiscono di gran lunga. Farsi prendere dal panico e impestare casa di prodotti chimici può essere controproducente e particolarmente faticoso: meglio affidarsi, allora, ai tanti rimedi naturali – di comprovata efficacia – per risolvere il problema.

Formiche in cucina ecco cosa fare: sapevi che…

Dovete sapere che le formiche, come più in generale gli insetti, non sopportano gli odori forti: se vengono attratte, per esempio, dallo zucchero, ripugnano al contrario il sale e con esso anche la menta, il peperoncino, il pepe, la paprika e molte altre spezie particolarmente intense.

Le formiche, inoltre, non apprezzano il forte olezzo dell’aceto e quello del caffè, limone o anche dell’eucalipto: basterà quindi cospargere gli angoli della casa con olio essenziale di eucalipto e qualche spezia (anche i chiodi di garofano danno fastidio alle formiche) per tenerle lontane da casa.

La vendetta contro le formiche in cucina, però, è un piatto che va servito freddo così vi suggeriamo un paio di altri metodi – anch’essi naturali – che non lasceranno loro scampo. Con un po’ di acqua e sapone da spargere sui davanzali delle finestre o vicino alle porte, evitiamo una volta per tutte che si ripresentino, ma se volete esaudire la vostra voglia di sadismo, basterà mischiare farina di mais e acqua: le formiche mangiano questo miscuglio, lo portano nel formicaio e poi, una volta arrivato nello stomaco l’impasto si gonfia e loro moriranno.