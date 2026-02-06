Un appuntamento unico nel panorama agroalimentare italiano arriva a Roma. Sabato 7 febbraio 2026, nella suggestiva cornice dell’Ex Cartiera Latina, lungo la via Appia Antica, si terrà per la prima volta in Italia un dibattito aperto al pubblico dedicato ai formaggi a latte crudo e a latte pastorizzato, promosso dall’Organizzazione Nazionale Assaggiatori di Formaggi (ONAF).

L’incontro, di rilievo nazionale, prenderà avvio alle ore 10.30 con una degustazione comparativa professionale: un panel selezionato di Maestri Assaggiatori ONAF, provenienti da diverse regioni italiane, analizzerà produzioni casearie realizzate con latte crudo e latte pastorizzato. Da questa rigorosa analisi sensoriale partirà il confronto con esperti del mondo scientifico e professionisti del settore.

Obiettivo dell’evento è fare chiarezza su un tema spesso oggetto di dibattito e preoccupazione, offrendo al pubblico informazioni corrette, accessibili e basate su dati concreti, senza semplificazioni o allarmismi. Un metodo che ONAF porta avanti da oltre trent’anni: partire dall’assaggio per arrivare a valutazioni più ampie, fondate su competenza ed esperienza.

Particolare attenzione sarà riservata agli aspetti di sicurezza alimentare, con un focus sui possibili rischi di infezione batterica per bambini in età prescolare e persone immunodepresse, affrontati con un approccio scientifico e divulgativo.

«L’incontro potrà essere di grande utilità per la realtà casearia nazionale – afferma il presidente di ONAF, Pier Carlo Adami – con conclusioni che permetteranno di conoscere senza allarmare».

Il dibattito si svolge grazie alla collaborazione dell’Assessorato all’Agricoltura, Ambiente e Ciclo dei Rifiuti di Roma Capitale. Roma, infatti, è stata nominata Città del Formaggio ONAF il 28 marzo 2025, alla presenza del sindaco Roberto Gualtieri e dell’assessora Sabrina Alfonsi.

A conclusione dei lavori sarà presentata la relazione sui risultati della degustazione professionale, seguita da un assaggio dei formaggi oggetto di studio, aperto a tutti i partecipanti.

L’evento è a ingresso libero e non è richiesta prenotazione.

Dove e quando

📍 Ex Cartiera Latina – via Appia Antica 42, Roma

🗓 Sabato 7 febbraio 2026

🕥 Ore 10.30

Un’occasione imperdibile per appassionati di gastronomia, professionisti del settore e curiosi che vogliono approfondire uno dei temi più discussi del mondo del formaggio, direttamente dalla voce degli esperti



