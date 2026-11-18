Per la prima volta apre al pubblico la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano ai Fori Imperiali: un ambiente sotterraneo restaurato e trasformato in spazio museale con videomapping immersivo e nuovo allestimento multimediale.

La Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano apre al pubblico

Per la prima volta entra nel percorso di visita dei Fori Imperiali uno degli ambienti più straordinari e meno conosciuti del complesso: la Biblioteca Occidentale del Foro di Traiano. La vasta aula sotterranea, tradizionalmente identificata con una delle biblioteche che affiancavano la Colonna Traiana, viene restituita alla città dopo un importante intervento di restauro e valorizzazione promosso dalla Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali nell’ambito del PNRR Caput Mundi.

Restauro, sicurezza e nuovo allestimento multimediale

L’intervento, sostenuto da un investimento di 1.755.000 euro, ha trasformato un ambiente ipogeo a lungo usato come deposito in un nuovo spazio museale permanente. Sono stati restaurati e consolidati murature storiche e soletta di copertura, con particolare attenzione alla risoluzione delle infiltrazioni provenienti dai giardini di via dei Fori Imperiali grazie a un sistema impermeabilizzante cristallizzante che protegge il calcestruzzo dagli agenti contaminanti.

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La valorizzazione della stratificazione storica è uno degli elementi più originali del progetto: i pilastri esagonali in cemento armato realizzati negli interventi del Novecento non sono stati occultati, ma integrati nell’allestimento come parte del racconto del sito. Una passerella sopraelevata e reversibile consente oggi di attraversare gli ambienti nel rispetto delle strutture antiche, offrendo nuovi punti di osservazione sui reperti e sulle tracce emerse durante il cantiere.

Un viaggio nella storia della Bibliotheca Ulpia e di Roma

Le fonti antiche ricordano la prestigiosa Bibliotheca Ulpia, destinata alla conservazione di testi letterari, documenti ufficiali e materiali giuridici: le più recenti ricerche hanno però aperto un vivace dibattito scientifico sulle funzioni di questi ambienti, rendendo la nuova apertura particolarmente interessante per studiosi e visitatori. Dopo la caduta dell’Impero l’aula fu progressivamente abbandonata, fino allo sviluppo del Quartiere Alessandrino e alle demolizioni del Novecento per l’apertura della Via dell’Impero, che riportarono alla luce il complesso traianeo.

Oggi il percorso di visita è arricchito dall’esposizione di monumentali frammenti architettonici della Biblioteca, come il grande capitello di pilastro del portico di accesso, le decorazioni marmoree delle nicchie e pregiati marmi policromi della pavimentazione antica, valorizzati da un progetto illuminotecnico dedicato. A completare l’esperienza è un videomapping immersivo che ricostruisce virtualmente le funzioni originarie dell’aula e le diverse fasi di vita dell’area, offrendo una lettura immediata del ruolo del Foro di Traiano nella storia urbana di Roma.

La Biblioteca Occidentale entra così a pieno titolo nel Sistema Musei in Comune, ampliando l’offerta culturale di Roma Capitale e il racconto dei Fori Imperiali. La visita è possibile il venerdì, sabato e domenica per gruppi di massimo 20 persone, con ingressi ogni 40 minuti dalle 9.20 e ultimo accesso alle 15.20. Per informazioni e prenotazioni è possibile consultare il sito ufficiale della Sovrintendenza Capitolina ai Beni Culturali.

Foto: Ufficio Stampa