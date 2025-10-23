La strada più bella d’Italia si trova tra Lazio e Abruzzo e si chiama “Forca d’Acero”. Scopri dove si trova e come raggiungerla da Roma.

L’autunno, quando colora i boschi del centro Italia, sembra trasformarli in vera magia ma c’è una strada che sembra essere uscita da un dipinto: Forca d’Acero. Si tratta di un valico che, situato tra Lazio e Abruzzo, in questa stagione si trasforma in un vero e proprio corridoio colorato a tinte rossastre e dorate. E tutti coloro che l’hanno attraversata almeno una volta ne rimangono folgorati. Che siate escursionisti o fotografi, motociclisti o semplici amanti della natura, è una tappa che non può mancare. Ma dove si trova esattamente? E come la si può raggiungerla da Roma?

Forca d’Acero: il valico tra Lazio e Abruzzo dove l’autunno diventa magia

Andiamo con ordine. Forca d’Acero si trova a 1.530 metri d’altitudine e collega i comuni di San Donato Val di Comino, in provincia di Frosinone, e Opi, in provincia de L’Aquila. La strada, che sicuramente è tra le più suggestive dell’Appennino, deve la sua fama al paesaggio che regala a tutti coloro che la attraversano.

Il colpo d’occhio è insuperabile: faggete maestose, praterie immense e radure che ogni autunno si accendono coi colori del rosso, del giallo dorato e dell’arancione più acceso. Rappresenta infatti la porta naturale del Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise e, con un po’ di fortuna, è possibile imbattersi anche nei suoi magnifici animali, come i cervi, i caprioli e addirittura l’orso marsicano.

Se amate le esperienze slow, si tratta di un’esperienza panoramica da non perdere. Anche perché, con le sue curve dolci e un silenzio dal gusto di vera montagna, è una meta ideale per tutti. Soprattutto se siete appassionati delle due ruote, a pedali o a motore, il valico è quello che fa per voi (non a caso è stato più volte protagonista delle tappe del Giro d’Italia).

Raggiungere la Forca d’Acero da Roma è semplice: si parte prendendo l’autostrada A1 in direzione Sud fino a Frosinone, poi bisogna proseguire per Sora e San Donato Val di Comino, dove inizia la salita che porta al passo. Lungo il tragitto si incontrano borghi che meritano una sosta, come Alvito e Picinisco, scrigni di pietra sospesi tra Lazio e Abruzzo.

Photo Credits: Shutterstock