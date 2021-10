FOODSTOCK: l’evento dedicato al cibo, musica e creazione artigianali

Parco Labia si trasformerà in una piccola Woodstock: il 23 e 24 ottobre a Roma va in scena Hippie Market con la special edition ‘Foodstock’.

Si chiama “Foodstock” la special edition dell’Hippie Market che ci terrà compagnia il 23 e 24 Ottobre dalle 10.30 alle 22.30 a Roma, nel Largo Fausto Labia di Parco Labia. Si tratta di un’idea meravigliosa, nella quale arte e street food si coniugano in un tripudio allegro e colorato.

LEGGI ANCHE: — Weekend a Roma, gli appuntamenti da non perdere

Foodstock: Hippie Market Special Edition a Roma il 23 e 24 ottobre

Partiamo dal principio. Quello che vedremo a Foodstock sarà un insieme di due giorni di amore incondizionato per il cibo, la musica, l’artigianalità e la passione vintage. Il tutto grazie ad una carovana hippie coloratissima ed allegra, nella quale convivono street chef, artigiani, musicisti, artisti, ballerine e operatori olistici.

Non soltanto street food e cucina on the road, quindi, ma anche tanto spettacolo e tanta musica, con momenti di relax, laboratori musicali e creativi anche per i più piccoli e un mercatino hippie di artigianato e vintage. Parco Labia si trasformerà in una piccola Woodstock.

Hippie Market: la special edition ‘Foodstock’ arriva a Roma il 23 e 24 ottobre 2021. Parco Labia si trasformerà in una piccola Woodstock. Credits: foto via HF4

Street Food a Foodstock

Ma quello che vedremo a Foodstock riguarderà soprattutto lo street food, portato al parco da dieci truckfood selezionati, che ci faranno degustare specialità provenienti da diverse regioni italiane, ma anche dall’Africa o dalla Baviera. L’arrosticino abruzzese che duetta con l’avocado toast, le Fatayas senegalesi che fanno il paio con l’amatriciana e le olive ascolane.

Ci sarà spazio anche per i dolci, come il gelato di Verde Pistacchio. E si navigherà nei fiumi di birra di Fustock!

Hippie Market, intrattenimento, spettacolo e relax

Ma Foodstock non è solo street food: una carovana di artigiani darà vita a un mercatino hippie ricco di creazioni di ogni tipo. Dall’arte alla moda, dai fiori ai gioielli, dalle borse all’home decor e all’arredamento in legno… fino ai saponi naturali e alle sculture sacre geometriche…

Entrambe le giornate saranno accompagnate da musica ancestrale e vibrazionale, nonché da danze tribali, ritmi orientali e fusion contemporanea. Sabato 23 ottobre, alle 20.30, concluderà la giornata il concerto della Band Hippie Family dedicato alla Summer of love. Domenica 24 ottobre, invece, assisteremo prima alle acrobazie della Shape Company (alle 17.30) e poi alle pizziche e tarante del progetto musicale di Sandro Pasquali, Le Tarantole (alle 19.30).

Sabato 23 ottobre alle 15.00, inoltre, Ornella di Luce terrà una conferenza sull’Animal Healing, una tecnica di guarigione olistica che aiuta a promuovere il benessere mentale, spirituale ed emozionale degli animali e dei loro proprietari. Ad essa seguirà una conferenza della naturopata Alessia Macci: “incontrare se stessi attraverso le piante aromatiche”.

Ma nella due giorni non mancheranno seminari interattivi, lezioni di yoga e spiritualità, astrologia e tarologia evolutiva, bagni di gong e viaggi sonori…

Credits: foto via HF4