Il 27 settembre sarà possibile vivere un’esperienza unica tra archeologia, storia e mito. Grazie all’iniziativa della Soprintendenza Speciale di Roma, l’archeologo Fabrizio Santi, funzionario della stessa istituzione, guiderà i visitatori alla scoperta della suggestiva Fonte di Anna Perenna, uno dei ritrovamenti più affascinanti degli ultimi decenni.

Un viaggio nel cuore dei riti antichi

L’area, riportata alla luce nel 1999 durante uno scavo nel quartiere Parioli, ha svelato i resti di una fontana dedicata ad Anna Perenna, divinità romana legata al ciclo delle stagioni e festeggiata tradizionalmente nel mese di marzo, periodo che segnava l’inizio del Capodanno arcaico, come racconta Ovidio nei Fasti.

Ciò che rende straordinaria questa scoperta non è solo la presenza della fontana con le sue iscrizioni, ma anche il rinvenimento, nella cisterna retrostante, di numerosi oggetti legati a riti magico-religiosi:

laminette di piombo con iscrizioni di maledizione,

con iscrizioni di maledizione, contenitori in piombo con figurine antropomorfe,

con figurine antropomorfe, un pentolone di rame ,

, monete e lucerne.

Questi reperti, oggi conservati presso il Museo Nazionale Romano – Terme di Diocleziano, hanno rivoluzionato la conoscenza degli studiosi sul rapporto dei Romani con la magia e le pratiche rituali, gettando nuova luce su un aspetto meno noto della religiosità antica.

Le visite si svolgeranno in quattro turni da 15 persone ciascuno, con prenotazione obbligatoria, ai seguenti orari:

09:40

10:40

11:40

12:40

La conduzione delle visite è affidata a GEA S.C. a r.l. – Indagini archeologiche e antropologiche, che accompagnerà i partecipanti in questo affascinante viaggio tra archeologia e mito.

Situata in via Guidubaldo del Monte 48, la Fonte di Anna Perenna permette ai visitatori di scoprire i reperti rinvenuti nel 1999 durante gli scavi per un parcheggio sotterraneo in Piazza Euclide. .

La Fonte di Anna Perenna era un luogo di culto dedicato alla dea Anna Perenna, legata al ciclo annuale e alla fertilità, ma anche un luogo di pratiche magiche.

Riti oscuri e speranze antiche

La fonte era un luogo dove i romani invocavano amori, vendette o protezione attraverso formule segrete. Le scoperte hanno rivoluzionato la comprensione della religiosità e della magia romana.

Situata a 6-10 metri di profondità, la fonte faceva parte di un complesso sistema idrico collegato a una grotta alle pendici dei monti Parioli e a un edificio romano oggi conservato presso l’Auditorium Parco della Musica.