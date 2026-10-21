A Roma, nasoni, lupe e fontanelle a tre cannelle raccontano oltre 150 anni di storia: piccoli simboli che rappresentano la città.

A Roma le fontanelle sono parte del paesaggio quanto i sampietrini e le piazze. Le incontriamo lungo le strade, nei giardini e vicino ai monumenti, spesso senza fermarci a osservarle. Eppure, dietro quei piccoli punti di sosta e ristoro si nasconde una storia lunga oltre 150 anni, fatta di tradizione e particolari che sfuggono anche ai romani. Dai celebri nasoni alle lupe e alle tre cannelle, ogni modello racconta un pezzo della Città Eterna.

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Fontanelle di Roma, dai tre draghi ai nasoni: tutto cominciò nel 1874

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. La storia comincia nel 1874, quando il sindaco Luigi Pianciani promuove una rete di punti d’acqua per migliorare l’igiene e le condizioni di salute della popolazione cittadina. I primi colonnotti, in ghisa, sono alti 120 centimetri, pesano un quintale e presentano tre cannelle a forma di testa di drago.

Photo Credits: Annarita Canalella

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Col tempo si è andati verso una semplificazione delle forme, lasciando un unico beccuccio ricurvo, simile a un grande naso. Nasce così il «nasone», diventato uno dei simboli della città. Per bere senza chinarsi basta ostruire con la mano l’uscita principale: l’acqua zampilla dal forellino superiore.

Photo Credits: Annarita Canalella

Due esemplari a tre cannelle si possono ammirare in piazza della Rotonda, vicino al Pantheon, e in via delle Tre Cannelle, nel rione Trevi. Altri si trovano in via della Cordonata, presso il Quirinale.

Negli anni Venti sono comparse invece diverse fontanelle in travertino con testa di lupa in ottone: ne restano circa 70, tra le quali quelle a Villa Celimontana e sul Campidoglio.

Oggi Roma conta oltre 3.000 fontanelle, delle quali più di 200 si trovano nel centro storico. Non sono solo testimonianze storiche: distribuiscono acqua potabile, aiutano a riempire le borracce e riducono il ricorso alla plastica monouso.

Photo Credits: Annarita Canalella

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