Roma è ricca di fontanelle in giro per la città in quanto sono uno dei monumenti tipici della Capitale. In particolare c’è un nasone davanti al Pantheon la cui storia è molto interessante. Esso prende il nome di Fontanella delle tre cannelle ed è sito in piazza della Rotonda.

Nasone davanti al Pantheon: cosa bisogna sapere

Il suo vero nome è Fontanella delle tre cannelle e si trova nei pressi del Pantheon, uno dei luoghi di maggiore interesse di Roma.

Si chiama nasone proprio per il fatto che l’uscita dell’acqua avviene solo da un’unica cannella ricurva che somiglia ad un naso umano. Inoltre, verso gli anni Ottanta del Novecento, fu sempre più evidente la necessità di diminuire il consumo idrico della Capitale e tale esigenza convinse il Comune di Roma ad bloccare il flusso continuo dell’acqua. Venne realizzata e aggiunta un’antiestetica manopola che serviva ad attivare e chiudere la fuoriuscita del prezioso liquido. Tuttavia, tale soluzione non fu un successo e piano piano le manopole furono eliminate.

Il nasone situato in piazza della Rotonda è una delle poche fontanelle rimasta dopo il provvedimento del 2017 che obbliga la chiusura di oltre duemilaottocento nasoni in giro per Roma. Tale decisione è stata presa per limitare il consumo dell’acqua, nonostante i dati affermino che si tratti del solo 1% del fabbisogno idrico della Capitale.

Altri nasoni in giro per Roma

Secondo quanto riferito dall’ACEA, società che gestisce l’approvvigionamento idrico della città di Roma, ha censito oltre 5.000 fontanelle che, però, nel corso degli anni sono diminuite. Tuttavia, attualmente nel centro storico della città eterna ce ne sono circa 300.

Anche se alla maggior parte di esse è stato tolta una delle tre bocchette, vi sono eccezioni come le fontanelle in Via della Cordonata, a pochi passi dai Mercati di Traiano; nella Piazza del Pantheon in Via di San Teodoro, tra il Foro Romano ed il Circo Massimo.

