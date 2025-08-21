Roma non è solo Trevi e Navona: piccole fontane bizzarre e curiose raccontano storie e leggende spesso dimenticate dai turisti.

Oltre ai grandi simboli di Roma, come la Fontana di Trevi o le spettacolari vasche di Piazza Navona, la Città Eterna custodisce anche una costellazione di fontane meno note che meritano sicuramente l’attenzione di chi vuole visitarla completamente, anche nei suoi angoli più nascosti. Stiamo parlando di fontane piccole, a volte bizzarre, altre semplicemente curiose, eppure capaci di raccontare frammenti di storia popolare e leggende dimenticate. Spesso trascurate dallo sguardo dei turisti, queste “opere minori” svelano invece un volto insolito e sorprendente della Capitale, nel quale si mescolano ironia, arte e tradizioni. Un itinerario che arricchisce lo sguardo di chi pensa di aver già visto tutto di Roma. Scopriamole insieme guardando il nostro nuovo video!

Leggi anche: — A Roma c’è una statua che è meglio non guardare mai negli occhi: il motivo

Photo Credits: Shutterstock