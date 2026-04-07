Fontana di Trevi, il “trucco” nascosto nella pietra: un segreto antico che le permette di sfidare il tempo da secoli.

È uno dei monumenti più iconici di Roma, visitato ammirato ogni giorno da migliaia di visitatori: ma dietro la Fontana di Trevi si nasconde un “trucco” poco conosciuto, legato proprio alla pietra che la sostiene da secoli. Un dettaglio invisibile agli occhi dei più, ma che racconta una storia fatta di natura, ingegno e materiali in grado di sfidare il tempo che passa.

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Fontana di Trevi, il trucco è nel travertino: una pietra “viva”

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il “trucco” nascosto della Fontana di Trevi è il travertino, una roccia sedimentaria carbonatica largamente utilizzata nell’antica Roma. Non si tratta di una pietra qualunque: è relativamente tenera, facile da lavorare e allo stesso tempo resistente nel tempo.

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Ed è 100% naturale. Si forma infatti grazie alla precipitazione di carbonato di calcio da acque ricche di minerali, spesso in ambienti dinamici come cascate, sorgenti o grotte. Questo processo crea una struttura porosa ma compatta, in grado di adattarsi alle sollecitazioni e resistere all’usura. Una combinazione perfetta per sostenere monumenti esposti all’acqua e agli agenti atmosferici.

Il travertino utilizzato per la fontana proviene principalmente dall’area delle Acque Albule, vicino Tivoli, uno dei bacini più importanti di questo materiale. Qui, nel corso di migliaia di anni, l’acqua ricca di bicarbonato di calcio ha depositato strati su strati di roccia, creando masse spesse anche decine di metri.

Secondo diversi studi geologici, queste formazioni possono avere un’età compresa tra 30 e 115 mila anni. È proprio questa lunga storia naturale a rendere il travertino così stabile e durevole. Non è solo un materiale da costruzione, ma un vero alleato del tempo: il segreto che ha permesso alla Fontana di Trevi di arrivare fino a noi, attraversando secoli senza perdere il suo fascino.

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