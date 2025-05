Gli spettacoli di luce sulla Fontana di Trevi in occasione degli Internazionali Bnl d’Italia di tennis: tutti i dettagli sull’iniziativa

Quando parliamo degli Internazionali BNL d’Italia, non dobbiamo fare riferimento solo al Parco del Foro Italico ma ad una gran parte di Roma. Già da tempo, per l’occasione Fontana di Trevi si trasforma in un gioco di luce, musica, colori sgargianti, giallo, viola, rosa e turchese, che fanno da cornice ad un evento così importante per il mondo.

Fontana di Trevi e lo spettacolo di luce per gli Internazionali di Tennis

Nell’attesa di ammirare lo spettacolo di Fontana di Trevi in occasione degli Internazionali di Tennis, è stato realizzato un videomapping con la Federtennis. “In una Roma sempre più bella che non smette mai di stupire”, ha commentato l’assessore allo Sport e ai Grandi Eventi, Alessandro Onorato.

“Orgogliosi di portare i colori e la magia degli @internazionalibnlditalia per le vie, le piazze e le strade di Roma insieme alla Federtennis. Viva Roma. Sempre“, ha annunciato l’assessore sui propri social.

Gli orari dell’evento

Tutti potranno assistere allo spettacolo di Fontana di Trevi. Cittadini e turisti, ogni sera dalle 21 alle 24, a rotazione, fino alla notte di domenica 11 maggio 2025 hanno la possibilità di ammirare tale bellezza.

Gli appuntamenti della prima settimana

Oggi gli Internazionali di tennis apriranno le danze con le prime partite a a partire dalle 10 con Qualificazioni ATP/ WTA.

A seguire per la settimana in corso sono previste:

Martedì 6 maggio 2025: Sessione unica dalle ore 11:00. Singolari WTA (1° turno) – Qualificazioni ATP/ WTA.

Mercoledì 7 maggio 2025: Sessione diurna dalle ore 11:00. Singolari ATP/ WTA (1° turno) Sessione serale dalle ore 19:00. Singolare ATP (1° turno). Singolare WTA (1° turno).

Giovedì 8 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (1° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (2° turno) singolare ATP (1° turno).

Venerdì 9 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (2° turno)/ WTA (2° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare ATP (2° turno) singolare WTA (2° turno)

Sabato 10 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (2° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (3° turno) singolare ATP (2° turno)

Domenica 11 maggio 2025. Sessione diurna dalle ore 11:00 singolari ATP (3° turno)/ WTA (3° turno) – doppi ATP/ WTA. Sessione serale dalle ore 19:00 singolare WTA (3° turno) singolare ATP (3° turno).

FOTO: SHUTTERSTOCK