Quanti incassi fa ogni settimana la fontana di Trevi dopo l’introduzione del “biglietto d’accesso”? I record su quanto rende il monumento.

A quanto ammontano davvero gli incassi della Fontana di Trevi? Dopo l’introduzione del ticket d’ingresso, i primi dati ufficiali accendono il dibattito sul rendimento effettivo della fontana. Anche perché i numeri della prima settimana a pagamento ci presentano un risultato che fa discutere tra sostenitori e critici della misura, con cifre che aprono nuovi scenari sulla gestione dei grandi monumenti della Capitale.

Incassi record per la Fontana di Trevi: 50mila ingressi e 85mila euro in sette giorni

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Dal 2 all’8 febbraio 2026 l’area della Fontana di Trevi ha registrato circa 50mila ingressi, generando 85mila euro grazie al biglietto da due euro. Un risultato ottenuto nonostante il maltempo e la bassa stagione turistica.

Il dato è stato giudicato incoraggiante dal Campidoglio, che ha introdotto il ticket con l’obiettivo di regolare i flussi e migliorare la fruizione del sito, nonostante le polemiche (anche internazionali) che hanno accompagnato una misura che continua a fare discutere.

Particolarmente rilevante è di certo l’andamento del fine settimana, quando l’accesso a pagamento è esteso dalle 9 alle 22, rispetto alla fascia ridotta dei giorni feriali. La modulazione degli orari è pensata per intercettare i picchi di affluenza e ottimizzare la gestione dell’area.

Dal punto di vista economico, l’esperimento rappresenta un possibile nuovo modello di valorizzazione dei beni culturali, capace di coniugare sostenibilità finanziaria e tutela del patrimonio. Se il trend sarà confermato, il caso Trevi potrebbe diventare un precedente per altri luoghi simbolo del centro storico romano. Sia nel bene che nel male.

