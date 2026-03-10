Ci passi davanti da anni senza saperlo: in una celebre piazza di Roma scorre ancora la fontana più antica della città, attiva da secoli.

Ci sarai passato davanti migliaia di volte ma probabilmente non hai mai saputo che quella che hai visto è probabilmente la più antica fontana di Roma ancora funzionante. In una delle piazze più celebri della Capitale si nasconde infatti una curiosità che spesso sfugge anche ai più attenti: tra chiese antiche, palazzi storici e tavolini all’aperto, lei è là e continua a scorrere da secoli. Non è solo un elemento decorativo: è una testimonianza viva della storia urbana della Città Eterna, capace di collegare la Roma di oggi con quella medievale.

Roma: la fontana più antica della città che ancora oggi porta acqua

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. In piazza Santa Maria in Trastevere si trova una delle fontane più antiche di Roma ancora funzionanti. Le sue origini risalgono al Medioevo, quando venne costruita per offrire acqua ai cittadini del quartiere. Nel corso dei secoli la fontana è stata più volte restaurata e trasformata, ma ha mantenuto la stessa funzione: far scorrere acqua nel cuore della piazza.

La sua forma attuale, con la grande vasca ottagonale, è il risultato di interventi successivi, arrivati soprattutto tra Rinascimento e Seicento. Nonostante i cambiamenti estetici, l’elemento più affascinante è proprio la continuità: questa fontana ha attraversato epoche, papati e trasformazioni della città senza smettere di funzionare.

Oggi la fontana è uno degli elementi più riconoscibili della piazza e rappresenta un punto d’incontro per romani e turisti. Sedersi sui gradini della vasca o nei locali che la circondano significa però trovarsi accanto a un pezzo di storia urbana che continua a vivere nel presente.

Un luogo dell’anima che rappresenta un piccolo monumento che, silenziosamente, continua a raccontare secoli di vita della città.

Photo Credits: Alessia Malorgio