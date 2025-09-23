Fontana di Trevi è una delle attrazioni di Roma più gettonate dai turisti tanto da essere sempre affollata: su Tik Tok il trucco per le foto

Dopo la notizia circolata qualche settimana fa sulla possibile entrata a pagamento nella zona di Fontana di Trevi, oggi vogliamo parlarvi di un trucco diventato virale per scattare le foto senza la folla. Tutti sanno, infatti, che la fontana è uno dei posti più amati dai romani e dai turisti che ogni giorno la visitano e si lasciano andare alla sua bellezza e all’atmosfera unica che si respira da quelle parti. In pochi, però, riescono ad ammirarla in silenzio o a fotografarla senza migliaia di persone che tentano la fortuna, gettando qualche moneta.

Fortuna di Trevi, come scattare le foto senza folla

Con l’avvento dei social, sono tanti i video di utenti che raccontano la propria esperienza e uno di questi riguarda la Fontana di Trevi. Su Tik Tok è stato condiviso un modo per scattare delle foto dall’alto senza doversi perdere tra la folla presente. Davanti all’attrazione in Piazza di Trevi vi è un negozio che si affaccia proprio sulla fontana ed è da quel punto che è possibile fotografarla nel migliore dei modi.

Tuttavia, il negozio è ormai molto affollato proprio per tale motivo. Infatti, vi sono molte persone che lo raggiungono per lasciarsi andare a qualche scatto e travolgere dalla bellezza di un monumento senza tempo.

L’ipotesi dell’accesso a pagamento

Dopo il Pantheon a pagamento, l’assessore al turismo Alessandro Onorato ha ipotizzato l’accesso a pagamento anche per quanto riguarda la Fontana di Trevi. Lo ha riferito al Corriere della Sera, spiegando che il costo sarebbe di un euro e il biglietto sarebbe valido soltanto per i turisti. Per i romani, invece, resterebbe gratuito. Attualmente si tratta soltanto di un’idea che dovrà essere accettata affinché vada in porto.

FOTO: @FunweekRoma della fontana di trevi