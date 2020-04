Incredibili immagini riprese dal drone: ecco com'è la Fontana di Trevi oggi. Nella città deserta, lo spettacolare video lascia a bocca aperta

Grazie alle fantastiche riprese del drone, il videomaker Nils Astrologo ci ha mostrato una versione inedita della Fontana di Trevi. Oggi, sul suo canale youtube, potrete ammirare il capolavoro di Nicola Salvi da un punto di vista privilegiato.

Fontana di Trevi oggi: le immagini mozzafiato

Il video si intitola “La Fontana di Trevi come non l’avete mai vista”. Il videomaker ha sorvolato piazza, fontana e complesso scultoreo, passando con abilità fra le statue e regalandoci una prospettiva completamente nuova sulla celeberrima attrazione turistica. Non c’è ovviamente traccia della consueta folla intenta nel lancio di monetine: queste immagini offrono una visione inedita del complesso.

Nella descrizione del video, Astrologo commenta:

La fontana di Trevi in una prospettiva mai vista prima. Ho iniziato ad usare i droni sognando un giorno di poter fare una ripresa di questo tipo. Quel giorno è arrivato.

In effetti già far volare un drone richiede molta pratica – oltre ad una patente apposita; realizzare delle riprese così belle, facendo inoltre lo slalom fra le statue senza nemmeno sfiorarle, deve essere una impresa veramente ardua. Ma ne è valsa la pena. In una bellissima giornata di primavera, il marmo bianco brilla sotto i raggi del sole e prima di planare sulle statue è possibile ammirare dall’alto uno stralcio della Città Eterna (vuota).

Il video circola anche sui social, dove la bellezza di Fontana di Trevi oggi viene celebrata una volta di più. Ecco il video ripreso da un account Twitter.

Wow ! ! ! … I don’t this is entirely a drone, or perhaps some fancy computer app , but WoW ! ! ! #Roma https://t.co/JCeOhChdQX — COACHELLA VALLEY (@COACHELLAEVENTS) April 7, 2020

Mentre aspettiamo di poter tornare a fare visita a tutti i nostri splendidi monumenti, possiamo almeno godere di queste immagini spettacolari che lasciano davvero a bocca aperta.