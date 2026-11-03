A due passi da Roma, un borgo medievale affacciato su un lago turchese regala uno spettacolo unico grazie ai colori autunnali del foliage.

A soli due passi da Roma, l’autunno è in grado di donarci uno spettacolo che sembra uscire direttamente da un dipinto: un meraviglioso borgo medievale affacciato su un lago dalle acque turchesi circondato da boschi che si accendono di giallo, arancio e rosso. È una meta perfetta per chi sogna una gita fuori porta tra vicoli antichi, panorami mozzafiato e passeggiate nella natura. Un luogo nel quale il foliage trasforma ogni scorcio in una cartolina, regalandoci uno dei paesaggi più suggestivi della stagione.

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Castel di Tora, il borgo medievale affacciato sul Lago del Turano: cosa vedere dal foliage al borgo fantasma

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il luogo da segnare sulla mappa è Castel di Tora, in provincia di Rieti, uno dei Borghi più belli d’Italia. Affacciato sul Lago del Turano, conserva un centro storico fatto di case in pietra, stradine strette e improvvise vedute sull’acqua. Sopra i tetti spiccano la torre esagonale e il palazzo baronale, testimonianze del passato medievale.

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Il borgo sorge nel territorio della Riserva Naturale Monte Navegna e Monte Cervia: in autunno faggi, querce, castagni e aceri si tingono di tonalità calde, riflesse sulla superficie del lago. Il contrasto con l’acqua turchese è davvero irresistibile per chi ama fotografare.

Il Lago del Turano è un bacino artificiale, nato nel Novecento con la costruzione di una diga sul fiume. Oggi invita a esplorare i sentieri dei boschi circostanti e a osservare il paesaggio con escursioni in canoa quando le condizioni lo consentono.

Da non perdere il vicino Monte Antuni, l’antico abitato abbandonato dopo i bombardamenti della Seconda guerra mondiale e successivamente recuperato. Tra case, piazza e Palazzo del Drago, si respira un’atmosfera misteriosa. Per raggiungerlo è consigliabile informarsi sulle escursioni guidate su prenotazione.

Photo Credits: Annarita Canalella

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