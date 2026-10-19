A ottobre basta allontanarsi da Roma per ammirare il foliage tra boschi dorati, laghi e sentieri. Ecco tre mete da scoprire in autunno.

Siamo a oltre la metà di ottobre, in quel periodo nel quale l’autunno comincia a cambiare il volto dei paesaggi, e quando basta lasciare Roma per una giornata per ritrovarsi immersi nei colori del foliage. Tra boschi che si tingono di sfumature dorate, sentieri silenziosi e laghi incorniciati dalla vegetazione, le gite fuori porta acquistano un fascino tutto speciale. Andiamo alla scoperta di tre mete, raggiungibili in poche ore dalla Capitale, che ci invitano a rallentare, a respirare aria fresca e a godersi lo spettacolo della natura d’autunno.

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Parco Sponga, tra cascate e boschi colorati. Il foliage a poco più di un’ora da Roma

A circa un’ora e mezza da Roma, a Canistro, in provincia dell’Aquila, il Parco Sponga si estende per circa 20 ettari attorno alla sorgente Sant’Antonio. Laghetti, cascate e ruscelli attraversano prati e boschi che, in autunno, acquistano sfumature calde. Si può passeggiare verso i punti panoramici oppure fermarsi nelle aree picnic attrezzate, accompagnati dal rumore dell’acqua. Una sosta perfetta per osservare i colori della stagione.

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Lagustelli di Percile, due laghi nascosti nella natura

A circa un’ora da Roma, nel Parco dei Monti Lucretili, i Lagustelli di Percile sono due specchi d’acqua nascosti tra pascoli e boschi. L’itinerario parte dal borgo di Percile oppure dall’accesso all’azienda regionale Lago, seguendo una carrareccia. Tra roverelle, cerri e carpini, il paesaggio di ottobre regala atmosfere quiete e suggestivi riflessi autunnali sull’acqua.

Forca d’Acero, lo spettacolo della faggeta autunnale

A circa due ore da Roma, Forca d’Acero segna il confine tra Lazio e Abruzzo a 1.538 metri di quota. La strada panoramica attraversa una faggeta che in ottobre si veste di giallo, arancione e rosso. Per ammirare il foliage da vicino si possono percorrere i sentieri dal valico, come l’anello del Monte La Felcia, lungo circa sei chilometri.

Photo Credits: Shutterstock

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