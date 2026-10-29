Dove ammirare il foliage più bello vicino Roma? Sui Monti Simbruini c’è una meta da scoprire tra boschi colorati e paesaggi da fiaba.

L’autunno regala ai dintorni di Roma uno spettacolo che sembra uscito da una cartolina: boschi che si tingono di giallo, arancione e di rosso, sentieri ricoperti di foglie e panorami capaci di lasciare senza fiato. Sui Monti Simbruini c’è una meta perfetta per chi vuole ammirare il foliage senza allontanarsi troppo dalla Capitale. Un angolo di natura da scoprire proprio adesso, magari approfittando di una giornata libera per una gita fuori porta.

Dove vedere il foliage più bello dei dintorni di Roma sui Monti Simbruini: Monte Livata

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. Il posto in questione è Monte Livata, nel territorio di Subiaco, all’interno del Parco naturale regionale dei Monti Simbruini. A circa 1.350 metri d’altitudine, questa località è soprannominata la “Montagna della Capitale” e in autunno offre uno spettacolo: le faggete passano dal verde al giallo, fino alle tonalità arancioni e ramate.

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Il periodo migliore per visitarla va da metà ottobre ai primi di novembre, anche se tutto dipende dalle condizioni meteorologiche. Per immergersi nei colori, però, vale la pena raggiungere Campo dell’Osso, a circa 1.550 metri, percorrendo il Viale dei Boschi.

Ma una gita a Monte Livata non significa soltanto fermarsi a fotografare il paesaggio. Gli amanti delle passeggiate possono esplorare i dintorni di Campo dell’Osso oppure seguire l’anello escursionistico 672a, lungo 7,2 chilometri, con 290 metri di dislivello e due ore di cammino. Il percorso attraversa boschi e radure, passando per Pozzo di Monte Calvo, Le Genzane e Fonte Acquaviva.

Chi vuole divertirsi può informarsi sull’apertura del Fun Bob, una slittinovia su monorotaia di circa 700 metri. E dopo una mattinata all’aperto? Spazio ai sapori della montagna: funghi, formaggi, carni e miele artigianale, perfetti per concludere una gita tra i colori dell’autunno.

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