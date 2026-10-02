Dove ammirare il foliage a Roma e nel Lazio? A due passi dalla Capitale, cinque borghi meravigliosi per godersi i colori d’autunno.

Siamo in pieno autunno, una stagione che cambia i colori del paesaggio, nella quale una gita fuori Roma può diventare un piccolo viaggio da favola. Nel Lazio ci sono cinque borghi da mettere in agenda per chi sogna foliage, scorci suggestivi e una giornata lontano dalla routine. Mete piuttosto vicine alla Capitale, da esplorare con calma seguendo il ritmo della stagione.

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Foliage nel Lazio: la Faggeta Vetusta di Soriano nel Cimino

Soriano nel Cimino invita a salire nella Faggeta Vetusta del Monte Cimino, patrimonio UNESCO dal 2017. Tra faggi secolari e foglie ramate, la giornata prosegue poi nel borgo, dominato dal Castello Orsini.

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Oriolo Romano

A Oriolo Romano, il foliage incontra la faggeta di Monte Raschio, anch’essa riconosciuta dall’UNESCO, nel Parco di Bracciano-Martignano. Un bosco da attraversare seguendo i sentieri, prima di tornare tra le vie del paese e ammirare Palazzo Altieri: natura e bellezza architettonica nella stessa gita.

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Bassano Romano

Bassano Romano è la scelta per chi ama le mete meno battute. La sua faggeta regala atmosfere autunnali da assaporare senza fretta; in paese, Palazzo Giustiniani aggiunge una tappa culturale a una giornata tra alberi, scorci e silenzio.

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Manziana

A Manziana, la Macchia Grande offre una passeggiata tra alberi imponenti e colori di stagione. È il bosco da abbinare a una sosta nel centro storico, lasciando spazio alle fotografie e alla curiosità: l’autunno qui si scopre camminando.

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Ronciglione

Ronciglione unisce il fascino del quartiere medievale ai paesaggi della Riserva del Lago di Vico. Nei boschi intorno all’acqua, i colori autunnali accompagnano le passeggiate. Per il foliage più intenso, periodo e condizioni cambiano secondo temperature, piogge e quota.

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