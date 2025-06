Immagina di entrare in un cocktail bar dove ogni drink è un’onda che ti attraversa. Niente rumore, niente eccessi: solo vibrazioni. Questa è l’anima di Flux, la nuova drink list del Drink Kong di Roma – uno dei bar più innovativi al mondo, al 33° posto nella classifica The World’s 50 Best Bars e primo in Italia.

Con 29 cocktail inediti (più due classici intramontabili, Canova e Gaijin), Flux è la quarta lista nella storia del bar nato nel 2018 per volontà di Patrick Pistolesi e soci. Ma è anche qualcosa di più: un esercizio di sottrazione. Un manifesto di maturità.

“Substract, nothing is everything“. È il motto di Flux.

Non si tratta solo di togliere ingredienti, ma di lasciare spazio all’essenza. Come spiega Pistolesi:

«Substract è la fusione tra substrate e subtracted. Il “meno” non è vuoto, ma rivelazione. È il silenzio che amplifica il suono, l’assenza che svela l’essenza».

Ogni cocktail nasce con questa filosofia: togliere il superfluo per far emergere emozioni autentiche. Un’arte liquida fatta di armonia, equilibrio e intuito.

Le tre onde del menu

Il menù si articola in tre categorie, come tre diversi stadi di percezione:

1. Fundamental – Source

“All vibration begins from stillness”

La bellezza della semplicità. Come Shibui, un drink ispirato all’estetica giapponese: Eminente Rum, noce moscata, sciroppo d’acero e foglie di fico. Raffinato e sorprendente.

2. Harmonic – Modulation

“Tradition modulates into innovation”

La tradizione che evolve. I classici rivisitati, in perfetto equilibrio tra passato e futuro.

3. Transcendent – Crossover

“A new frequency is born”

Qui Drink Kong si supera. Come con Be(e)true(t), dove gin, barbabietola e senape acida si fondono in un mix istintivo e profondo. O Fear & Loathing in Oaxaca, un viaggio messicano tra tequila, jalapeño e Midori ridistillato. Psichedelico e intenso.

Ogni drink ha una sua parola-identità (elegant, classic, umami, ecc.) ed è presentato in modo essenziale: pochi ingredienti, tanto carattere, prezzo tra 14 e 20 euro.

Anche la grafica del menù è parte dell’esperienza. Curato da Studio Lord Z di Alessandro Gianvenuti, Flux è un viaggio visivo tra bianco e nero, colori accesi, forme astratte e immagini “distorte” che sembrano provenire da un’altra dimensione.

«Gli artwork – racconta Gianvenuti – trasformano ogni cocktail in una vibrazione visiva. Frequenze, onde, essenze: tutto si fonde in un linguaggio grafico unico».

L’apertura del menù mostra la scritta Flux che si scompone e ricompone, per poi concludersi in una doppia pagina dal look futuristico, come un codice sorgente da decifrare.

Drink Kong continua a innovare con coraggio e visione. Con Flux, ci invita a seguire l’istinto, ad abbassare le difese, a riscoprire l’autenticità.

È una sintesi perfetta di design, filosofia e gusto.

In un mondo che grida, Flux sussurra.

E chi sa ascoltare… brinda.

Orari

DRINK KONG: sempre aperto dalle 18:30 alle 02:00



Contatti

DRINK KONG

Piazza di S. Martino ai Monti, 8 – Roma

Email: info@drinkkong.com

Tel. 06 23488 666