Torna da domenica 19 ottobre il festival diffuso che intreccia parole, teatro e musica, e riunisce a Roma i grandi interpreti della scena italiana e i più celebri flautisti del panorama internazionale

Sarà la prima assoluta de La casa del mago con Massimo Popolizio ed Emanuele Trevi ad aprire, il 19 ottobre al Teatro Palladium, la 27ª edizione di Flautissimo, il festival diretto da Stefano Cioffi e organizzato dall’Accademia Italiana del Flauto. Nato come rassegna dedicata alla musica classica da camera, Flautissimo negli anni ha ampliato i propri confini fino a diventare un festival diffuso che intreccia musica, teatro, letteratura e arti performative. Anche quest’anno gli appuntamenti si svolgeranno al Teatro Palladium, Teatro India, Teatro Torlonia e nelle Biblioteche di Roma. Oltre a La casa del mago, l’edizione 27 propone la prima assoluta di Teresa la notte (Teatro Torlonia, 10 e 11 dicembre ore 20.30) con Lucia Mascino e le musiche di Stefano Fresi, oltre ai grandi interpreti della scena teatrale italiana come Il fuoco che ti porti dentro (Teatro Palladium, 4 novembre ore 21) con Peppe Servillo, Stare meglio (Teatro Torlonia, 2 e 3 dicembre ore 20.30) con Carlo De Ruggieri, e Piccolo almanacco dell’attore (Teatro India, 8 dicembre ore 18) con Fabrizio Bentivoglio. Completano il programma le due giornate di musica da camera (Teatro Palladium, 22 e 23 novembre), con i più autorevoli flautisti del panorama internazionale – da Silvia Careddu a Denis Bouriakov, da Juliette Hurel a Sebastian Jacot – protagonisti di concerti e masterclass e la tradizionale mostra di strumenti (Hub culturale Moby Dick, 22 e 23 novembre, ingresso libero), che riunisce i più importanti produttori e artigiani del settore. Rinnovata la collaborazione con le Biblioteche di Roma, che accoglieranno le letture a ingresso gratuito con Serena Sansoni: Quando basta una parola dai romanzi di Natalia Ginzburg alla Biblioteca Vaccheria Nardi e Quello che manca da Orgoglio e pregiudizio alla Biblioteca Europea.“Tutto quello che avrei voluto dirti… o quasi” è il filo sottile che attraversa musica, teatro e letture della 27ª edizione di Flautissimo: linguaggi diversi che trasformano il silenzio in arte e relazione. Le parole ricordano, curano, uniscono, sono loro che ci avvicinano ai nostri affetti, che raccontano il lutto, il desiderio, il silenzio. E così ogni spettacolo, ogni concerto, ogni lettura diventa occasione per colmare distanze, per ritrovare il senso del confronto, per restituire bellezza e profondità alla relazione con l’altro. Flautissimo non è un calendario di eventi: è un tempo diverso, intimo e collettivo al tempo stesso. È un festival ancora capace di sorprendere, di unire generazioni e di restituire alla città la possibilità di fermarsi ad ascoltare. Perché ciò che resta non detto può diventare musica, racconto, emozione. E finalmente trovare la sua voce. Stefano Cioffi Direttore Artistico Flautissimo

IL FESTIVAL. Il festival diretto da Stefano Cioffi è una manifestazione che affonda le sue radici nella musica classica e che negli anni ha vissuto tante stagioni di aperture ai nuovi linguaggi dello spettacolo contemporaneo. E così oggi Flautissimo è anche teatro, altre musiche, performance cross-disciplinari. Tra i tanti grandi nomi ospitati ricordiamo Emma Dante, Ennio Fantastichini, Galatea Ranzi, Elena Radonicich, Roberto Herlitzka, Massimo Wertmuller, Manuela Mandracchia, Francesco Piccolo, Giancarlo De Cataldo, Francesca Reggiani, Moni Ovadia, Fabrizio Bosso, Rita Marcotulli, Javier Girotto, Gabriele Coen, Emmanuel Pahud, Silvia Careddu, Avion Travel, Stefano Saletti & Banda Ikona, Klezroym, Giorgio Tirabassi, Max Paiella, Paola Minaccioni, Valerio Aprea.

La ventisettesima edizione di “Flautissimo Festival. Tutto quello che avrei voluto dirti… o quasi” è promossa e sostenuta dall’Assessorato alla Cultura di Roma in collaborazione con l’Accademia Italiana del Flauto e con il supporto di Zètema Progetto Cultura. La manifestazione, sotto la direzione artistica di Stefano Cioffi, è realizzata, inoltre, con il contributo della Regione Lazio e in collaborazione con Fondazione Roma Tre Teatro Palladium e il Teatro di Roma.

FLAUTISSIMO 2025 – “Tutto quello che avrei voluto dirti… o quasi”

27a edizione – Direzione artistica: Stefano Cioffi







Roma, da domenica 19 ottobre al Teatro Palladium / Teatro India / Teatro Torlonia.

INFO & SEGRETERIA FLAUTISSIMO 2025

ACCADEMIA ITALIANA DEL FLAUTO | Tel +39 06 44703290 – produzione@accademiaitalianadelflauto.it

BIGLIETTI: https://www.accademiaitalianadelflauto.it/biglietti/

I LUOGHI DEL FESTIVAL

TEATRO PALLADIUM: Piazza Bartolomeo Romano, 8, 00154 Roma | Metro B, Garbatella. Bus 671, 715, 716, 669, N716

TEATRO INDIA: Lungotevere Vittorio Gassman, 1, 00146 Roma | Bus 170,775,791,792,766

TEATRO TORLONIA: Via Lazzaro Spallanzani, 1A, 00161 Roma | Bus 60, 62, 66, 82, 90, 88. Tram 3, 19

BIBLIOTECA VACCHERIA NARDI Via di Grotta di Gregna, 37, 00155 Roma | Metro B, S. Maria del Soccorso. Bus 309, 450, 451, 319

BIBLIOTECA EUROPEA via Savoia 13 00199 Roma | Metro Linea B Policlinico, Tram linea 3, Bus 360, 30, 490, 495, 62, 80, 38

MOBY DICK HUB CULTURALE Via Edgardo Ferrati, 3a, 00154 Roma | Metro B, Garbatella. Bus 671, 715, 716, 669, N716