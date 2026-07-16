A Roma Fiumicino debutta IT-Wallet: documenti sullo smartphone per rendere più rapidi i controlli di sicurezza sui voli nazionali.

All’aeroporto di Roma Fiumicino debutta IT-Wallet, il portafoglio digitale integrato nell’App IO che permette di mostrare i documenti personali direttamente dallo smartphone. Lo scalo romano rientra nella sperimentazione avviata nei principali aeroporti italiani, con l’obiettivo di rendere più veloci e semplici i controlli di sicurezza per chi parte verso una destinazione nazionale. Ma come funziona IT-Wallet? E perché la sua sperimentazione è partita proprio da Fiumicino?

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Come funziona IT-Wallet, la nuova sperimentazione all’aeroporto di Fiumicino

Andiamo con ordine e partiamo dal principio. IT-Wallet non richiede il download di una nuova applicazione: è disponibile nella sezione “Portafoglio” dell’App IO, alla quale si accede tramite SPID o Carta d’identità elettronica. Il viaggiatore può inserire la versione digitale della CIE, della patente di guida e della Carta europea della disabilità.

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Una volta arrivati ai controlli di sicurezza di Fiumicino, basterà quindi aprire l’app, selezionare il documento e mostrare il QR Code temporaneo generato dal sistema. Il codice verrà letto dagli appositi dispositivi o verificato dal personale aeroportuale. La procedura può essere ripetuta anche al gate insieme alla carta d’imbarco digitale. Gli screenshot non sono validi, perché il codice cambia continuamente per ragioni di sicurezza.

Oltre a Roma Fiumicino, la sperimentazione coinvolge gli aeroporti milanesi di Linate e Malpensa. Lo scalo della Capitale assume però un ruolo centrale nella sperimentazione, considerando il volume di passeggeri e collegamenti gestiti ogni anno.

In questa prima fase IT-Wallet può essere utilizzato solo per i voli nazionali. Per le tratte internazionali, comprese quelle nell’area Schengen, resta necessario portare con sé il documento fisico o il passaporto. È comunque consigliabile avere una copia tradizionale del documento e partire con lo smartphone carico, per evitare problemi dovuti alla batteria, all’applicazione o ai lettori digitali.

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