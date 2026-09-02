Dal 2 al 5 settembre 2026 torna Fitzcarraldo: il Tevere diventa un teatro a cielo aperto tra musica, ponti e scorci unici di Roma.

Roma torna a farsi palcoscenico, ma questa volta il sipario si apre direttamente sul Tevere: dal 2 al 5 settembre 2026 torna Fitzcarraldo, l’opera lirica pensata per un battello in movimento che trasforma il fiume, i ponti e le sponde della Capitale in parte integrante dello spettacolo. Un modo insolito per vivere la città, sospesi tra musica, teatro e alcuni degli scorci più suggestivi del centro storico.

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Roma, Fitzcarraldo torna sul Tevere dal 2 al 5 settembre

Dopo il debutto del 2022, Fitzcarraldo torna a navigare nel cuore di Roma con una formula unica: è la prima opera lirica concepita per essere rappresentata a bordo di un battello in viaggio. Ideata e diretta da Fabio Morgan, con le musiche di Francesco Leineri e il libretto di Andrea Carvelli, trasforma il Tevere in palcoscenico e la città in scenografia.

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Durante la navigazione, ponti, monumenti, banchine e architetture diverranno parte della drammaturgia: è Roma stessa a “scorrere” davanti agli spettatori. Lo spettacolo può essere seguito sia dal battello sia dalle rive, con punti privilegiati come Ponte Sisto, Ponte Sant’Angelo, Ponte Umberto I e Ponte Cavour.

Le rappresentazioni sono in programma per il 2, 3 e 4 settembre alle 19.30 e 21.30, mentre il 5 settembre ci saranno una speciale replica all’alba, alle 5.30, e una serale alle 19.30. La partenza è dall’Isola Tiberina e l’ingresso è gratuito con prenotazione obbligatoria.

Ispirata liberamente al celebre film di Werner Herzog, l’opera racconta un viaggio tra rovine, memoria e futuro possibile, trasformando Fitzcarraldo in simbolo dell’uomo che tenta l’impossibile. A partecipare anche la Cantoria del Teatro dell’Opera di Roma, in un progetto che unisce lirica, spazio urbano e sperimentazione.

Photo Credits: Giacomo De Angelis via HF4