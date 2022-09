Fitzcarraldo, la prima opera lirica/performance pensata per un battello in movimento sul Tevere

A Roma arriva Fitzcarraldo: la prima opera lirica su battello pensata per un incantevole viaggio lungo il Tevere tra gli scorci dell'Urbe

A quarant’anni dall’uscita del film Fitzcarraldo, a Roma arriva un’opera performance su Battello, da un’idea e per la direzione artistica di Fabio Morgan, in collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma.

LEGGI ANCHE :– Alla scoperta della Valle del Tevere con TeverExplora e con Spazio Tevere Point

Fitzcarraldo, la prima opera performance su battello a Roma

Un’opera lirica a bordo di un battello in movimento: per la prima volta a Roma, sul Tevere, per una composizione originale di Francesco Leineri, musicista e artista da sempre attento agli aspetti di divulgazione della contemporaneità e dell’innovazione sulla scena musicale classica, su libretto di Andrea Carvelli.

L’Opera arriva per la prima volta lungo il fiume della città Eterna, creando un palcoscenico in movimento tra gli scorci del centro storico dell’Urbe, dall’Isola Tiberina a Castel Sant’Angelo.

In un inedito omaggio all’omonimo capolavoro di Herzorg, Fitzcarraldo sarà interpretato dal baritono Giorgio Celenza, con prima attrice la soprano Clara La Licata.

“Un progetto utopico, una visita poetica delle rovine del passato”

“Fitzcarraldo è un progetto utopico, che porterà spettatrici e spettatori al centro della giungla urbana che è Roma – ha rivelato il direttore artistico Fabio Morgan – visita poetica delle rovine del passato e della decadenza del presente ma che, attraverso il protagonista, disegna un possibile orizzonte di salvezza. Realizzare questo progetto è stato come spostare una montagna, un’impresa straordinaria fatta grazie ai partner istituzionali che hanno sostenuto il progetto e alla collaborazione con il Teatro dell’Opera di Roma. La nostra città può trovare un nuovo respiro e il Tevere, sulle sponde del quale Roma è nata, può essere una delle fonti vitali e creative da cui poter ricostruire nuovi percorsi“.

Info e prenotazioni per l’opera su battello!

L’appuntamento è venerdì 16 settembre alle ore 17.00, 19.00 e 21.00. Poi sabato 17 settembre alle 17.00 e alle 19.00. Domenica 18 settembre prevista una replica straordinaria all’alba, alle ore 6.00. Domenica 18 settembre, alle ore 19.00, l’ultima replica dello spettacolo con battello attraccato. L’accesso è gratuito su prenotazione obbligatoria online (da effettuare all’indirizzo fitzcarraldo2022@gmail.com), da Lungotevere degli Anguillari, di fronte Piazza Gioacchino Belli.

Photo Credits: Funkamore via HF4