Il periodo della fioritura della lavanda è arrivato, ecco quali sono i posti nel Lazio più belli da fotografare: tutti i dettagli

La fioritura della lavanda è arrivata e sono tante le persone che non vedono l’ora di ammirare la bellezza del fiore germogliato e scattare qualche foto ricordo. Nel Lazio sono diversi i posti dove andare, ecco quali sono i più instagrammabili.

Fioritura nel Lazio: dove ammirare i fiori

Giugno e luglio sono i mesi in cui avviene la fioritura delle lavanda. Essi rappresentano il periodo più bello per tale evento tanto che molte persone non perdono occasione di correre sul posto per scattare qualche foto e ammirare la bellezza di quei fiori lilla.

Nel Lazio vi sono alcuni luoghi in cui almeno una volta nella vita bisogna andare. Ecco di cosa stiamo parlando.

Nella Tuscia le coltivazioni di lavanda sono molto note soprattutto in aziende agricole e agriturismi che lavorano la pianta, sfruttando le sue proprietà per scopi ornamentali e per la produzione di prodotti derivati, come oli essenziali e cosmetici naturali.

A Cerveteri vi è il Parco degli Ulivi, nella località di Borgo San Martino che ospita un campo di lavanda e un casale utilizzato come location per eventi. Tale combo dà vita ad un posto unico consigliato per prendersi una pausa dalla routine e concedersi un po’ di relax all’aperto, immersi nei colori e nei profumi della natura.

Il Lavandeto di Roma è nato come azienda agricola ed oggi presente un campo di Lavanda Angustifolia Officinale e un campo più piccolo di Lavanda Ibrida, conosciuta anche come Lavandino, varietà particolarmente nota in Provenza, la regione francese da cui prende origine la lavanda.

In questo luogo bucolico sono tante le persone che vi giungono per fare servizi fotografici. Allo stesso tempo vengono organizzati laboratori, eventi privati, feste per bambini e aperitivi tra i fiori lilla che rendono l’atmosfera unica e speciale.

Lo stand espositivo del Lavandeto, inoltre, propone ai turisti vari prodotti a base di lavanda, tra cui oli essenziali, candele e sacchetti profumati.

FOTO: SHUTTERSTOCK