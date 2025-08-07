Fiori di zucca alla romana: la ricetta di uno dei piatti tipici della città eterna, ecco qual è l’ingrediente segreto che non deve mancare

I fiori di zucca alla romana sono un classico della cucina del Centro Italia e oltre alla ricetta tradizionale vi sono delle varianti che in tanti sperimentano.

C’è chi li serve come antipasto e chi, invece, come secondo piatto. Per renderli ancora più gustosi si consiglia di seguire un trucco che in pochi conoscono.

Fiori di zucca alla romana, la ricetta e il trucco dell’acqua frizzante

Cucinare i fiori di zucca alla romana sarà un gioco da ragazzi, l’importante, però, è seguire tutte le regole. La ricetta è la seguente:

sale,

farina 0 100 g,

acciughe sott’olio,

mozzarella tipo fiordilatte 150 g,

fiori di zucca 80 g,

olio di semi di arachide,

pepe,

acqua frizzante.

L’acqua frizzante, in particolare, è l’ingrediente speciale che non deve assolutamente mancare. E’ utile e fondamentale per fare una pastella croccante e gustosa.

Come preparare i fiori di zucca alla romana?

In primo luogo bisogna pulire i fiori: staccare il peduncolo e i filamenti verdi alla base, rimuovere ogni pistillo senza rompere i fiori. Successivamente è necessario tagliare a cubetti la mozzarella, strizzarli e riporli in un colino, scolare i filetti delle acciughe dall’olio con cui vengono conservati. Aprire ogni fiore e inserire al suo interno un cubetto di mozzarella e un filetto di acciuga. Richiudere l’estremità dei petali e riporre i fiori farciti, uno vicino all’altro.

Iscriviti alla Newsletter Funweek Roma, è gratis! Riceverai aggiornamenti ed eventi da non perdere a Roma, clicca qui>>

Riempire la padella con l’olio e lasciare che si scaldi fino a quando non escono fuori delle bollicine. Infine, immergere i fiori pastellati al suo interno e attendere qualche minuto e successivamente scolarli.

Essi possono essere conservati un giorno in frigorifero all’interno di un contenitore ermetico. Il consiglio, però, è quello di gustarli appena fritti quando sono croccanti e filanti allo stesso tempo.

Come fare la pastella per i fiori di zucca

Per fare la pastella per i fiori di zucca alla romana, segui questa ricetta tradizionale, semplice e croccante.

Ingredienti:

150 g di farina 00

200 ml di acqua frizzante fredda (o birra chiara fredda per più croccantezza)

(o birra chiara fredda per più croccantezza) 1 pizzico di sale

Olio di semi (per friggere)

Procedimento:

Prepara la pastella: In una ciotola, versa la farina setacciata e aggiungi il pizzico di sale. Aggiungi i liquidi: Versa lentamente l’acqua frizzante fredda (o la birra) mescolando con una frusta fino a ottenere una pastella liscia e senza grumi. La consistenza deve essere simile a quella dello yogurt liquido. Riposo (opzionale): Lascia riposare la pastella in frigo per circa 15-30 minuti per renderla più stabile. Immergi i fiori di zucca: Pulisci delicatamente i fiori di zucca eliminando il pistillo interno e passali nella pastella, scolando l’eccesso. Friggi: Scalda abbondante olio di semi in una padella e friggi i fiori di zucca fino a doratura (circa 2 minuti per lato). Sgocciola e servi: Disponili su carta assorbente per eliminare l’olio in eccesso e servili subito ben caldi.

Leggi anche: — Pasta alla Amatriciana, il trucco per il soffritto che in pochi sanno >>

FOTO: SHUTTERSTOCK