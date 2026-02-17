Con l’avvicinarsi del cambio di stagione, torna puntuale a Roma uno degli appuntamenti più attesi dagli amanti dello shopping di qualità: Gli Ambulanti di Forte dei Marmi. Il celebre Consorzio toscano, simbolo del Made in Italy artigianale e delle ultime tendenze moda, fa nuovamente tappa nella Capitale con il suo inconfondibile show itinerante, richiesto a gran voce dal pubblico romano.

Un evento-mercato unico nel suo genere, da non confondere con le numerose imitazioni che circolano in regione, capace di trasformare piazze e viali in vere e proprie boutique a cielo aperto®, dove qualità, originalità e convenienza convivono.

Due appuntamenti imperdibili: 21 e 22 febbraio 2026

Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® saranno presenti a ROMA in due diverse giornate e location:

Sabato 21 febbraio 2026

📍 Palazzo dei Congressi – ROMA EUR

(Viale della Pittura e Viale della Letteratura – Municipio IX)

Domenica 22 febbraio 2026

📍 Piazza dei Consoli e Via dell’Aeroporto di Centocelle

(Municipio VII – Cinecittà/Don Bosco, Metro A Lucio Sestio e Numidio Quadrato)

🕗 Orario continuato dalle 8.00 alle 19.00, anche in caso di maltempo.

Due occasioni da segnare in agenda per tutti gli appassionati di shopping glamour e conveniente, pronti a rinnovare il guardaroba puntando su materiali di pregio e lavorazioni artigianali.

Il meglio dell’artigianato italiano e della moda

Sui grandi banchi de Gli Ambulanti di Forte dei Marmi® si trova una selezione accurata del meglio della tradizione toscana e italiana:

abbigliamento con nuove collezioni griffate e stock

pelletteria artigianale di altissima qualità (borse e scarpe)

cashmere e pellicceria

stoffe pregiate e tessuti di arte fiorentina

biancheria per la casa, porcellane e bijoux

Il tutto all’insegna di una qualità rigorosa ma sempre conveniente. Per statuto, sono bandite imitazioni e prodotti di scarso pregio: qui trovano spazio solo eccellenze artigianali e tendenze spesso anticipate e rilanciate anche da fashion blog e magazine di settore.

Un fenomeno di costume, non solo un mercato

Nato nel 2002 dall’unione dei migliori banchi storici del celebre mercato di Forte dei Marmi, il Consorzio è diventato negli anni un vero fenomeno di costume, oltre che un modello di successo nel commercio itinerante.

«Con il nostro evento-mercato – spiega il presidente Andrea Ceccarelli – abbiamo reinventato una professione storica in chiave moderna, dimostrando che passione, qualità dei materiali e attenzione alle tendenze possono ancora fare la differenza».

Un invito, ribadisce il Consorzio, a diffidare delle imitazioni e a riconoscere l’originalità del marchio registrato “Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®”, oggi sinonimo di shopping esclusivo e affidabile.

Tutte le info utili

📅 Sabato 21 e domenica 22 febbraio 2026

🕗 Dalle 8.00 alle 19.00

📍 ROMA EUR e Cinecittà/Don Bosco

Per il calendario completo del tour itinerante è possibile consultare l’unico sito ufficiale del Consorzio e i relativi canali social.

Un fine settimana perfetto per vivere Roma tra shopping di qualità, artigianato d’eccellenza e atmosfera glamour, firmato Gli Ambulanti di Forte dei Marmi®.