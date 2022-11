Finalmente a Roma tornano le 2 stelle Michelin ecco chi le ha conquistate

Acquolina si conferma un'insegna di altissimo livello nel panorama romano.

Famoso locale gourmet situato nel cuore di Roma conquista le 2 stelle Michielin,

Stiamo parlando di Acquolina, il locale che nel 2009 aveva conquistato la prima stella Michelin, il premio più ambito per ristoranti e chef.



L’insegna romana affonda le sue radici all’interno dell’Hotel The First Arte, il primo dei tre boutique hotel – gli altri due sono The First Dolce e The First Musica – del gruppo The Pavilions Hotels e Resorts.



Grazie a un dinamico lavoro di squadra e alla qualità che da sempre distingue questa realtà, arriva oggi l’ufficialità del nuovo traguardo raggiunto: la Seconda Stella Michelin.



«Il giovane chef propone una cucina dove tecnica e fantasia esaltano la materia prima in modo mai banale ma senza virtuosismi. Tra i menu degustazione […] domina il Mediterraneo con i suoi prodotti, i profumi e le sue tradizioni.»: questa la motivazione dell’importante riconoscimento conseguito.



Il giovane chef Daniele Lippi, classe 1990, Lippi è cresciuto professionalmente con i fratelli Troiani al Convivio (1 stella Michelin) sempre nella Capitale. Ha poi perfezionato la sua tecnica e ampliato il suo bagaglio con esperienze nell’olimpo di stellati internazionali (Piazza Duomo, Pavillion Ledoyen, Lasarte). Una cucina che stimola i sensi: provare per credere!