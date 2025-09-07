Appuntamento questa sera, ore 20:00 italiane, in diretta tv su SuperTennis e Sky.

È il giorno più atteso dagli appassionati di tennis: Jannik Sinner sfida Carlos Alcaraz nella finale degli US Open 2025, in programma oggi, domenica 7 settembre, sul Centrale di Flushing Meadows a New York. Il match scatterà alle 14:00 locali (le 20:00 italiane) e sarà trasmesso in diretta tv anche in chiaro, gratis.

Sinner-Alcaraz, la finale: orario e precedenti

Il match sarà la sesta finale consecutiva tra i due campioni, che si sono già affrontati quest’anno a Pechino, Roma, Roland Garros, Wimbledon e Cincinnati. Nei 14 precedenti totali, Alcaraz è avanti con 8 vittorie a 6, ma Sinner è in grande crescita sul cemento e cerca il suo secondo Slam dopo quello conquistato a Melbourne.

Indimenticabile il precedente del 2022, quando l’altoatesino sfiorò la semifinale, cedendo allo spagnolo dopo un match point sprecato in un quarto di finale epico.

Dove vedere la partita in diretta tv

La finale degli US Open 2025 tra Sinner e Alcaraz sarà visibile in Italia su:

SuperTennis (canale 64 del digitale terrestre) → in chiaro e gratis per tutti.

→ in chiaro e gratis per tutti. Sky Sport Tennis e Sky Sport Uno → per gli abbonati Sky.

Streaming live

Per chi preferisce seguire il match in streaming:

SuperTennix (abbonamento richiesto, incluso per i tesserati FITP).

(abbonamento richiesto, incluso per i tesserati FITP). Now TV (per gli abbonati Sky via streaming).

L’opzione SuperTennis in chiaro rappresenta la grande novità di quest’anno: milioni di italiani potranno seguire la sfida senza costi aggiuntivi.