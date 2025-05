L’attesa è finita: Jannik Sinner e Carlos Alcaraz si sfideranno nella finalissima degli Internazionali BNL d’Italia 2025. Una sfida da sogno tra due giovani fuoriclasse del tennis mondiale che si contenderanno il titolo sul prestigioso campo Centrale del Foro Italico di Roma.

La finale maschile tra Jannik Sinner e Carlos Alcaraz è in programma domenica 18 maggio 2025, non prima delle ore 17:00. La sfida si disputerà dopo le finali del doppio maschile e femminile, nell’ultimo atto di una delle edizioni più seguite degli Internazionali d’Italia.

Dove vedere Sinner-Alcaraz in TV e streaming

La finale sarà trasmessa in diretta su Sky Sport, con copertura completa anche in streaming su Sky Go e NOW TV per gli abbonati. Ma la vera buona notizia per tutti i tifosi italiani è che la partita sarà visibile anche in chiaro su Rai 1, con streaming gratuito disponibile su RaiPlay.

Per chi segue abitualmente il tennis internazionale, la sfida sarà disponibile anche su Tennis TV, piattaforma ufficiale del circuito ATP.

Sinner arriva a questa finale dopo una prova di forza contro Casper Ruud, battuto in appena 64 minuti di tennis stellare. Dall’altra parte della rete troverà Carlos Alcaraz, che ha eliminato Lorenzo Musetti in semifinale. I due si affrontano da protagonisti assoluti: Sinner è il numero 1 del mondo, mentre Alcaraz viene considerato il più temibile sulla terra battuta, nonostante entrambi abbiano avuto momenti di difficoltà durante il torneo.

Una sfida di altissimo livello, tra il presente e il futuro del tennis, con il tricolore italiano che sogna in grande.

💻 Streaming: Sky Go, NOW TV, Tennis TV, RaiPlay (gratuito)

🗓 Data: Domenica 18 maggio 2025

🕔 Orario: Non prima delle 17:00

📍 Luogo: Campo Centrale, Foro Italico – Roma

📺 Diretta TV: Sky Sport e Rai 1 (in chiaro)