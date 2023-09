Finale di pallavolo maschile prevista a Roma il 16 settembre al Palazzetto dello Sport all’Eur: tutti i dettagli sul biglietto

Il 14 settembre 2023 l’Italia ha battuto la Francia nella semifinale dei Campionati Europei di pallavolo con un netto 3-0. Ora i ragazzi della Nazionale sono in attesa della finale contro la Polonia che si terrà sabato 16 settembre al Palazzetto dello Sport all’Eur a a Roma. Scopriamo insieme tutti i dettagli per acquistare il biglietto.

Finale di pallavolo maschile a Roma, è possibile acquistare ancora il biglietto?

La Federvolley ha riferito che è previsto sold out per l’evento del fine settimana, dunque, non è più possibile acquistare il biglietto per assistere alla finale di pallavolo maschile a Roma.

LEGGI ANCHE:– Italia Volley, la scena della gomma da masticare non passa inosservata. Cosa fa l’allenatore Fefè De Giorgi per esultare

Inoltre, l’ente ha spiegato che ancor prima dell’inizio delle semifinali erano stati venduti tutti i pacchetti che comprendevano l’intera fase di Roma a prezzi scontati.

Finale di pallavolo maschile a Roma, chi può entrare senza biglietto

Potranno entrare al Palazzetto dello sport all’Eur senza biglietto solo i bambini con un’età inferiore ai 6 anni anche se non sarà garantito il posto a sedere.

Italia-Francia, il riassunto della semifinale di pallavolo maschile

Sembrava impossibile e invece l’Italia è in finale degli Europei di volley che si terrà il 16 settembre 2023 a Roma al Palazzetto dello sport all’Eur. Il match sarà tra i nostri ragazzi della Nazionale e la Polonia.

Nell’attesa di vederli in campo, ripercorriamo i momenti più salienti della semifinale contro la Francia, terminata con un bel 3-0.

Le star della serata sono stati senza dubbio gli Azzurri che hanno conquistato la scena fin dal primo set, portando a casa un grande risultato: 25-21, 25-19, 25-23. Indispensabile anche il fatto che abbiano giocato a Roma dove 10mila spettatori hanno tifato per la propria squadra ed hanno supportato i ragazzi sempre.

Non sono mancati momenti di sconforto durante il match che, tuttavia, hanno dato quella spinta in più ai professionisti pronti a scendere di nuovo in campo per la battaglia finale. In ogni caso, per l’Italia sarà un successo volto a fare impegnare ancora di più gli Azzurri per le prossime conquiste.

FOTO: SHUTTERSTOCK