Domenica 19 luglio la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina sarà trasmessa in diversi punti della Capitale. Ecco l’elenco dei maxischermo gratuiti e gli altri locali dove seguire la partita.

La Capitale si prepara a vivere una delle serate sportive più attese dell’estate. Domenica 19 luglio alle ore 21:00 si gioca la finale dei Mondiali tra Spagna e Argentina e Roma si trasformerà in un grande punto di ritrovo per tifosi e appassionati grazie ai numerosi maxischermo all’aperto allestiti in tutta la città.

L’iniziativa permetterà a romani e turisti di seguire gratuitamente l’ultimo atto del torneo in compagnia, vivendo l’atmosfera delle grandi occasioni tra cori, bandiere e tanta voglia di calcio.

Dove vedere Spagna-Argentina sui maxischermi gratis a Roma

Per la finale dei Mondiali saranno allestiti diversi maxischermi a ingresso gratuito. Ecco dove sarà possibile assistere alla partita:

Roma 70 Summer Village – Via dell’Automobilismo 202

– Via dell’Automobilismo 202 Testaccio Estate – Città dell’Altra Economia

– Città dell’Altra Economia Monk Roma – Via Giuseppe Mirri 35

– Via Giuseppe Mirri 35 Aniene Festival – Parco Nomentano, Via Nomentana

– Parco Nomentano, Via Nomentana Parco Caracalla – Viale Guido Baccelli 71

– Viale Guido Baccelli 71 Largo Venue Garden – Via Biordo Michelotti 2

– Via Biordo Michelotti 2 Riva Gasometro – Riva Ostiense

L’accesso agli eventi è gratuito, ma vista l’affluenza prevista è consigliabile arrivare con un certo anticipo per trovare posto e godersi la partita dall’inizio.

Altri locali dove vedere la finale dei Mondiali a Roma

Oltre ai maxischermi gratuiti, in città sono numerosi anche pub, festival e locali che trasmetteranno la finalissima. In alcuni casi è richiesta la prenotazione oppure è prevista una consumazione minima.

Flann O’Brien

Il celebre pub di Via Nazionale 17, a pochi passi da Piazza della Repubblica, trasmetterà la finale su maxischermo. Per la serata del 19 luglio è prevista una consumazione minima prepagata di 30 euro a persona, da scalare poi dal conto.

GAMM Game Museum

In Via delle Terme di Diocleziano 35/36, vicino alla stazione Termini, il museo dedica la serata alla finale con la proiezione su grande Ledwall. Prima del match sono previsti quiz, sfide e attività dedicate al calcio e ai videogiochi. Disponibili anche cibo e bevande durante l’evento.

Roma 70 Summer Village

Tra le location protagoniste anche Roma 70 Summer Village, che oltre a rientrare tra gli spazi con ingresso libero dispone di ristorazione e cocktail bar. Per chi desidera un tavolo è consigliabile verificare l’eventuale necessità di prenotazione.

Angeli Rock

In Via Ostiense 193, nella zona San Paolo, Angeli Rock trasmetterà la finale nei suoi spazi interni ed esterni. Chi vuole cenare durante la partita farebbe bene a prenotare con anticipo.

Testaccio Estate

Negli spazi della Città dell’Altra Economia, Testaccio Estate proporrà la visione della finale su maxischermo con punti street food e area beverage, in una delle arene estive più frequentate della Capitale.

Aniene Festival

Anche Aniene Festival, al Parco Nomentano, ospiterà la proiezione della finalissima in un contesto completamente all’aperto. L’ingresso è gratuito, mentre per chi desidera un tavolo è consigliabile verificare le modalità di prenotazione.

Una serata di calcio da vivere insieme

La finale tra Spagna e Argentina, in programma domenica 19 luglio alle ore 21:00, promette di richiamare migliaia di tifosi in tutta Roma. Dai maxischermi gratuiti ai pub e ai festival estivi, le possibilità per seguire il match non mancano.

Chi ha intenzione di assistere alla partita nei luoghi più frequentati farebbe bene ad arrivare con largo anticipo o, dove previsto, a prenotare il proprio posto per non rischiare di restare fuori.