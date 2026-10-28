A Roma, il Teatro Palladium racconta il lato umano di Callas, Springsteen e Ravel con quattro film per scoprire le persone dietro il mito.

Dietro le grandi leggende della musica si nascondono persone fatte di dubbi, passioni e fragilità. A Roma, il Teatro Palladium ha deciso di accedere i riflettori proprio su quel lato meno conosciuto del successo, con quattro film dedicati all’umanità di alcuni grandi artisti. Da Maria Callas a Bruce Springsteen, passando per Maurice Ravel, il grande schermo si trasforma così nell’occasione per andare oltre le note più celebri e scoprire l’uomo, o la donna, dietro il mito.

Vite in Musica 2026: al Teatro Palladium quattro film tra successo, fragilità e talento

Si chiama Vite in Musica 2026 la rassegna dell’Università Roma Tre che, dal 27 ottobre al 17 novembre, si spinge nell’esplorazione del cinema biografico e documentario. Il primo appuntamento, andato in scena il 27 ottobre, è stato Maria (2024) di Pablo Larraín: uno sguardo malinconico sull’ultima fase della vita della Callas, tra fama e solitudine.

LEGGI ANCHE: Roma, il luogo più incredibile da visitare gratis è sotto un ospedale: mosaici e statue antiche

Il 3 novembre arriva Springsteen – Liberami dal nulla (2025) di Scott Cooper, dedicato alla crisi del Boss e alla nascita di Nebraska, album intimo e lontano dalle attese del mercato. Il 10 novembre sarà la volta di Bolero (2024) di Anne Fontaine, che racconta Maurice Ravel alle prese con i tormenti creativi nella Parigi degli anni Venti.

La chiusura, il 17 novembre, è affidata a Buena Vista Social Club (1999) di Wim Wenders: un viaggio nella memoria della musica cubana e nelle vite degli interpreti riuniti da Ry Cooder.

Ogni incontro comincia alle 16.30 con un seminario introduttivo; alle 17 parte la proiezione.

L’appuntamento è al Teatro Palladium, in piazza Bartolomeo Romano, nel quartiere Garbatella. L’ingresso è gratuito: quattro occasioni per guardare gli artisti oltre il palcoscenico. Curata da Luca Aversano ed Enrico Carocci, l’iniziativa coinvolge il DAMS di Roma Tre e il Ministero della Cultura.

Photo Credits: Archivio Foto di Teatro Palladium via Ufficio Stampa HF4

Photo Credits: Archivio Foto di Teatro Palladium via Ufficio Stampa HF4

Photo Credits: Luca Perazzolo via Ufficio Stampa HF4