Film e non solo! L’Isola del Cinema torna ad animare la Capitale: le novità di quest’anno

Fino al 3 settembre ritorna il cinema sull'Isola Tiberina: alla sua 28esima edizione, l'Isola del Cinema si presenta più rinnovata e inclusiva che mai

Novità del 2022, a far da cornice alla consueta programmazione, le rassegne cinematografiche, i premi e i concorsi d’autore divisi in due sale, l’Arena Lexus e il CineLab (ricordiamo l’European Woman Filmmakers, OPS! – Premio Opera Prima e Seconda Lexus, il Contest Mamma Roma e le Città driven by Europcar), arriva quest’anno una vera e propria Isola del Gusto, uno spazio food dedicato alle eccellenze enogastronomiche capitoline e non solo.



Divisa in due aree, quella dedicata agli street food e quella dedicata ai ristoranti, l’Isola del Gusto si compone di 15 punti ristoro che portano il nome delle più interessanti proposte del nostro territorio, attive ogni giorno a partire dalle 18.00 e fino alle 2.00 del mattino.

Ad affacciarsi sul lungofiume sono la Pizzeria Piedimonte Pistritto 3.0, dove poter gustare la pizza napoletana gourmet ufficiale di Casa Sanremo; Smash Tag, l’hamburgeria d’autore che mixa tecniche smash e una lavorazione sapiente della carne per offrire la formula vincente per l’hamburger perfetto; Arrosticini d’Antuono, il temporary street food dello storico ristorante abruzzese Macalusa, situato nel cuore d’Abruzzo, che porta sull’Isola gli arrosticini di pecora fatti a mano; Quattro mani in Pasta, il laboratorio on the river nato dall’incontro tra Bottega Gamberoni e Pastificio Secondi, dove, ogni sera, è possibile gustare la vera pasta fatta in casa, preparata dalle mani sapienti dei Maestri Pastai Tony e Mauro. E ancora La Tradizione, la salumeria storica romana punto di riferimento dei professionisti dell’enogastronomia e degli appassionati gourmet, alla continua ricerca del gusto perduto; Open Baladin, la birreria della capitale, capostipite del progetto open, un luogo di libera circolazione di persone, birre, idee e creatività, dove gustare una pinta al tramonto o dopo cena; Un po’ di Fritti, la friggitoria ufficiale dell’Isola del Gusto, immancabile punto food dall’anima profondamente street; La Grattachecca Romana, in cui frutta di stagione e – per chi desidera – alcool arrivano sapienti a rinfrescare il palato nelle calde sere d’estate; SO2 Vini Naturali, un piccolo angolo di mondo che dal quartiere Pigneto arriva sull’Isola Tiberina per trasformare uno dei patrimoni dell’Unesco in un’enoteca di vini naturali a cielo aperto.



La proposta enogastronomica saluta, poi, le rive del Tevere per spostarsi nella piazza principale con La Boqueria di Tierra, la nuova temporanea esperienza culinaria made by Tierra organic bistrot, dove lo Chef Andres Upequi propone un menù in cui pesce e sapori itineranti tra Sud America e Asia si fondono per creare un’esplosione di gusto; Queen Makeda on The River, il ristorante presente dal 2014 all’Aventino che, per gli 80 giorni di Isola del Cinema, accompagna la rassegna cinematografica con un viaggio verso i sapori autentici del Sud Italia; Le Sicilianedde, lo street food tutto siciliano che si fa portavoce delle eccellenze dolciarie e non della Terra del Sole; Kiirosushi & Städlin, che accolgono gli ospiti dell’Isola nella terrazza principale con vista sul ponte rotto, offrendo un mix perfetto tra i cocktail d’autore del famoso lounge bar che risiede all’ombra del Gasometro e i sapori orientali di una leggenda capitolina.

A chiudere la proposta food è Caffè Borbone, technical partner dell’iniziativa e caffè ufficiale di Isola del Cinema 2022.



Isola del Cinema si trasforma, dunque, in un’esperienza multisensoriale a 360°, fatta di cinema, arte, eventi collaterali, musica e buon cibo, confermandosi, per il 28° anno, come il salotto più rinomato dell’estate romana.





Si accede da Ponte Cestio

Ingresso Gratuito dalle 18 alle 2



https://isoladelcinema.com/lisola-del-gusto/