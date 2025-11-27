Sarà pubblicato ad inizio Dicembre il Viaggio Sentimentale di Filippo Gatti. Le prime copie in vinile saranno disponibili già il 3 Dicembre in occasione del live al Teatro La Basilica di Piazza San Giovanni a Roma con disponibilità posti per l’esibizione delle ore 19.00

Sarà pubblicato ad inizio Dicembre il Viaggio Sentimentale di Filippo Gatti e da quell’album ecco la prima traccia dal titolo numerico ed emblematico: 1968 https://www.youtube.com/watch?v=96n7dccJbNE. Le prime copie in vinile saranno però disponibili già il 3 Dicembre quando Gatti presenterà dal vivo le nuove (e vecchie) canzoni in un evento unico che si terrà al Teatro La Basilica di Piazza San Giovanni a Roma. Esaurito da tempo il concerto delle ore 21, si è aggiunta anche l’esibizione delle ore 19, per la quale c’è ancora disponibilità

La storia di questo album è la storia di un viaggio personale ed artistico iniziato molti anni fa. Dopo la trilogia Elettrojoyce, Filippo Gatti pubblica un album sperimentale e fortemente anticonformista (Tutto sta per cambiare, Sony 2003) con ospiti come Bruno Lauzi e Vittorio Nocenzi del Banco del Mutuo Soccorso e Riccardo Sinigallia. In precedenza infatti Gatti aveva contribuito come autore e musicista all’esordio solista dell’amico cantautore e produttore. La collaborazione tra i due prosegue durante le sessioni di registrazione di “Incontri a metà strada”, secondo album di Sinigallia. In quei giorni nasce l’idea di registrare insieme nello stesso studio anche un album di Filippo dal titolo “Viaggio Sentimentale”. Dalle prime sessions esce un lavoro importante e ricco di arrangiamenti che susciterà l’interesse di una etichetta major, la quale però si tirerà poi indietro lasciando che le canzoni ancora incomplete rimangano in sospeso. In seguito Gatti realizza un album con il materiale lirico della poetessa Elisa Biagini (“Fiato con Elisa Biagini”, PhP, 2009) trasformando alcuni dei testi poetici in canzoni e altri in composizioni con la voce stessa dell’autrice e dopo aver prodotto l’album “Per amor del cielo” di Bobo Rondelli e aver partecipato alla tournée di quel disco, dà finalmente alle stampe un secondo album solista con canzoni originali dal titolo “Il Pilota e la cameriera“ (Sunnybit – 2012), prima di tornare a collaborare con Sinigallia in occasione dell’album “Per Tutti”, questa volta non solo come autore ma anche come co-produttore artistico. Nel 2014 il Festival di Sanremo, guidato da Fabio Fazio, decide di inserire nel cast dei “big” Riccardo Sinigallia, selezionando due brani tra cui far scegliere mediante televoto quello da portare in gara: “Prima di andare via” scritta a quattro mani con Gatti e “Una rigenerazione” di Gatti, entrambe co-prodotte e presentate da Sinigallia come indipendente (solo dopo il suo inserimento nel cast sanremese Riccardo sarà contattato dalla Sugar di Caterina Caselli). Sul palco del Teatro Ariston, oltre a Laura Arzilli, ci sarà anche Filippo Gatti. Se la squalifica del brano “Prima di Andare Via” dal Festival è storia abbastanza nota, non tutti sanno che “Una rigenerazione”, era una delle canzoni contenute nel progetto “Viaggio sentimentale” e verrà inserita nell’album di Sinigallia “Per tutti” insieme a un altro brano di Gatti di quel progetto :”Le ragioni personali” (pur con una modifica di Sinigallia rispetto all’originale). Anche il titolo dell’album è tratto da un verso di quella canzone. Gatti in seguito pubblica “La Testa e Il Cuore” (Lapidarie incisioni, 2017) mentre Sinigallia pubblicherà nel 2018, sempre per Sugar, l’album “Ciao Cuore” (curioso che entrambi portino la parola cuore nel titolo). Dopo queste due pubblicazioni segue un lungo periodo di silenzio discografico. Filippo,che si era trasferito a vivere in Maremma dal 2008, produce vari cantautori (Rondelli, Carocci, Talarico) nel suo studio di registrazione chiamato Ortostudio, mentre Sinigallia produce album di successo. Nel 2023 Gatti chiede a Sinigallia di collaborare ad un suo nuovo progetto. I due sono in una session nello studio di Griffin Rodriguez (tecnico per Chicago Art Ensemble e Califone) dalla quale usciranno le due nuove canzoni di un minialbum di due brani intitolato Notturno/estate (Folkificio, 2025). Durante la session Sinigallia chiede a Filippo di suonare le canzoni che erano rimaste nel cassetto e sette brani (eccetto “Una rigenerazione”) vengono registrati, una volta sola, di seguito (il 22 aprile 2023) per poi essere impreziosite dall’intervento artisticamente visionario di Sinigallia con il pianoforte e i sintetizzatori o anche semplicemente con un equalizzatore.Il risultato è l’attuale, definitivo “Viaggio Sentimentale”, album che l’etichetta Folkificio pubblicherà il prossimo 8 dicembre 2025. Puro artigianato di cantautorato pop, composto da canzoni troppo belle per rimanere chiuse in un cassetto.

Una nota dell’autore:

Ho dedicato gran parte del mio tempo a cercare il punto di incontro tra poesia e canzone.Le mie due più grandi passioni. Ho provato di continuo a realizzare un’opera all’altezza deimiei dischi preferiti e non ho mai smesso di lanciarmi in questa ricerca meravigliosa sapendo che avrebbe potuto essere infinita ed incompresa. Nella seconda metà degli anni novanta ho cavalcato una cometa dal nome Elettrojoyce. Dal 2000 ho cercato una mia strada nella canzone popolare. Dal primo momento ho trovato in Riccardo Sinigallia un compagno formidabile. Esiste una canzone sul mio primo disco solista del 2003 che lo testimonia. Si chiama “Requiem per i grandi numeri”. Istintivamente mi sono sempre tenuto lontano dalla ribalta. Dal 2006 (credo che l’anno fosse quello) io e Riccardo abbiamo iniziato a lavorare al corpus di quello che avrebbe dovuto essere il mio secondo album, avevamo già il titolo: Viaggio Sentimentale (tratto dal libro del maestro di Joyce, Laurence Sterne). Non potevo immaginare quanto sarebbe stato perfetto quel titolo dopo il lungo e incredibile percorso che hanno fatto le canzoni che lo compongono. Ricominciare è sempre difficile. Ma è sempre necessario. Oggi più che mai.

Tra Roma e Maremma, ottobre 2025.