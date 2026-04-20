Fila ai Musei Vaticani: tra attese e caos aumentano le truffe ai turisti, con comportamenti sospetti proprio mentre si è in coda.

La lunga fila davanti ai Musei Vaticani è da sempre uno degli scenari più riconoscibili della Capitale, ma proprio qui, tra attese e confusione, si inseriscono anche episodi poco chiari che rischiano di trasformare una visita culturale in un’esperienza negativa con truffe più o meno riconoscibili. Tra le tante segnalazioni e i casi più recenti, cresce l’attenzione su comportamenti sospetti che riguardano proprio chi è in coda.

Il meccanismo delle finte “divise”: le truffe ai danni dei visitatori in fila ai Musei Vaticani

Secondo quanto emerso anche da un servizio d’inchiesta mandato in onda da Mi Manda Rai Tredi domenica 19 aprile, la truffa ai danni dei visitatori dei Musei Vaticani si basa su un approccio diretto e studiato. Alcune persone si avvicinano ai turisti indossando cartellini o segni distintivi che richiamano quelli ufficiali, giocando sull’ambiguità e facendo in qualche modo credere di essere personale autorizzato.

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A questo punto convincono i visitatori a non attendere la fila e propongono l’acquisto di biglietti tramite agenzie esterne. Il problema è che i prezzi risultano fortemente maggiorati: si parla anche di 55 euro contro i circa 20 euro del costo reale del biglietto. Il tutto avviene rapidamente, lasciando poco spazio a dubbi o verifiche da parte delle vittime.

Un elemento chiave per riconoscere la truffa è il comportamento: il vero personale dei Musei Vaticani non si avvicina ai visitatori in fila per proporre acquisti o scorciatoie. Qualsiasi tentativo in questo senso deve essere considerato sospetto. Il consiglio è quello di acquistare i biglietti solo tramite canali ufficiali o piattaforme verificate, evitando intermediari improvvisati. In contesti affollati come questo, infatti, la fretta può diventare l’alleata principale dei truffatori.

Prestare attenzione e mantenere un approccio prudente resta l’unico modo per vivere serenamente una delle esperienze culturali più importanti al mondo, senza brutte sorprese.

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