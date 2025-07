Venerdì 11 luglio torneranno ad esibirsi i Los Van Van. L’orchestra è un gruppo leggendario che, a cinquant’anni dalla sua creazione, è ancora molto in voga a livello internazionale

Venerdì 11 luglio torneranno ad esibirsi sul palco di Fiesta Roma Latin Festival , i Los Van Van. L’orchestra, fondata il 4 dicembre del 1969 dal bassista Juan Formell, è un gruppo leggendario che, a 50 anni dalla sua creazione, è ancora molto in voga a livello internazionale. I toni, le congas, i tamburi e i timpani fanno la differenza, così come i loro testi considerati da molti delle vere e proprie cronache della società cubana. La formazione prende il nome da uno “slang” cubano parlato dai raccoglitori della canna da zucchero, un modo di dire “vai vai”! che Formell, con la sua ironia utilizzò ed adattò alla sua band. Hanno ottenuto un Grammy nel 2000 con la produzione “Permiso Que Llegò Van Van” e sono stati nominati nel 2017 con l’album “La Fantasia”, omaggio a Juan Formell.

Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvaLE del paternariato di Rai Isoradio che in qualità di Media Partner seguE la manifestazione con interviste e approfondimenti che vanno in onda a partire dalla prima settimana di Luglio. L’inviata ufficiale di Rai Isoradio è la conduttrice autrice Pamela D’Amico.



LOS VAN VAN

Venerdì 11 Luglio 2025

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR