Per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di RAI ISORADIO che in qualità di Media Partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andranno in onda a partire dalla prima settimana di Luglio. L’inviata ufficiale di Rai Isoradio sarà la conduttrice autrice Pamela D’Amico.

Sul palco di Fiesta – in Via delle Tre Fontane 24. giovedì 3 Luglio salirà Prince Royce l’idolo globale della bachata!

Reduce del successo dell’album Llamada Perdida , nominato ai Latin Grammy 2024 nella categoria Mejor Album de Merengue y/o Bachata, il pluripremiato cantautore Prince Royce è diventato, negli ultimi 12 anni, un’icona globale della bachata. Con 22 brani al primo posto nelle classifiche radiofoniche,24 Billboard Latin Music Awards, 20 Premios Lo Nuestro, 20 Premios Juventud, 9 Latin AMA e 14 nomination ai Latin Grammy, Royce ha lasciato un segno indelebile nella musica latina. La superstar vanta un’enorme fanbase con oltre 79 milioni di follower sui social media e ha registrato il tutto esaurito in numerosi palcoscenici in America Latina e negli Stati Uniti . Nel Febbraio 2019 ha scritto la storia diventando il primo e unico artista tropicale a esibirsi al Houston Rodeo presso l’NRG Stadium, davanti a oltre 55.000 spettatori. Prince Royce ha collaborato con alcuni dei più grandi nomi della musica internazionale, tra cui Shakira, Bad Bunny, Marc Anthony,Chris Brown, Jennifer Lopez, Selena Gomez, Becky G, Snoop Dogg, Pitbull, Daddy Yankee, El Alfa, Farruko e Maluma, CNCO…. Il 9 Agosto 2018, la città di New York ha proclamato il Prince Royce Day, riconoscendo il suo contributo alla società e il suo ruolo di esempio per i giovani. Inoltre, nel 2017è stato inserito nella Bronx Hall of Fame con una strada a lui dedicata, diventando il più giovane personaggio pubblico a ricevere questo onore. Secondo la classifica Top Latin Artists of Decade di Billboard, Royce è stato il secondo artista latino di maggior successo tra il 2010 e il 2020. Il suo album latino Soy El Mismo è stato inserito tra i 50 migliori album latini del decennio, mentre il suo album omonimo si è posizionato al quarto posto nella classifica Top latin Albums of the Decade. Inoltre, tre dei suoi brani – Darte Un Beso, Corazòn Sin Cara e El Verdadero Amor Perdona – sono entrati nella classifica Hot Latin Songs of the Decade.Royce ha stabilito un record storico con Carita De Inocente, che ha trascorso ben 29 settimane consecutive al primo posto della classifica Billboard Tropical Airplay, con un traguardo che gli è valso un Guinness World Record. Ha inoltre dominato la classifica di fine anno Tropical Airplay Artists di Billboard per due anni consecutivi( 2020 e 2021), con Carita de Inocente riconosciuta come la canzone tropicale più ascoltata del 2020. In Italia, Prince Royce ha conquistato 1 Disco di Platino con Darte Un Beso e 5 Dischi d’Oro con Sensualidad, Deja Vu, Carita De Inocente, Recházame, Corazòn Sin Cara.

PRINCE ROYCE

Giovedì 3 Luglio 2025

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 45,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

VENERDI 4 LUGLIO JACOB FOREVER

Sul palco di Fiesta arriva venerdì 4 luglio: Yosdani Jacob Carmenates conosciuto come Jacob Forever. Cantante cubano conosciuto per aver unito la musica urbana e il reggaeton con elementi più tradizionali della musica cubana. Nel 2000, è tra i fondatori di uno dei gruppi cubani più importanti: Gente de Zona.Inizia la sua carriera professionista a soli 17 anni come cantante e pattinatore per uno spettacolo di una compagnia di ballo che imitava boy-band come Backstreets Boys e N’Sync. In seguito, entra a far parte di Made in Cuba, insieme ad altri giovani di talento.Nel 2012 lascia Gente de Zona e, solo dopo aver pubblicato il suo primo album “La Mafia Musical” inizia ufficialmente la sua carriera solista, insieme al Dj producer Nando (Gente de Zona), con l’obiettivo di esportare la musica cubana e tropicale in tutto il mondo. Torna con un nuovo album intitolato “Mas Duro” nel 2014; il disco entra nelle principali rotazioni radiofoniche. A breve distanza di tempo pubblica, sempre insieme al producer Nando, l’album “Son Muchas Cosas” che vede la partecipazione di importanti artisti cubani. Tra il 2014 e il 2015 la sua tournée tocca diversi paesi tra cui Cuba, Stati Uniti, Canada, Messico ed, Europa.Nel 2015 pubblica “El Immortal” album che contiene il suo singolo di maggior successo “Hasta Que Se Seque El Malecón”; il brano resta ai vertici della classifica Billboard per ben 25 settimane e monopolizza per qualche tempo le programmazioni radiofoniche in tutta l’America. Sulla scia di questo enorme successo la major discografica Sony Music decide di metterlo sotto contratto e, nel 2017 Jacob pubblica con la nuova etichetta l’album “Invicto”. Jacob Forever è stato uno dei protagonisti dell’estate 2017 con il suo tormentone “Quiereme” ft. Farruko, incluso nella compilation MAMACITA Vol. 3, e vincitore del premio “Nuovo Artista Favorito – Urbano” ai Latin American Music Awards 2016. Impegnato con il suo “Europa Tour 2018”, ha fatto tappa a Firenze, Napoli, Roma, Brescia, Torino e Milano. L’artista cubano, seguito da milioni di fan sui social, ha presentato al pubblico italiano i suoi più grandi successi che lo hanno portato a collaborare con i più importanti cantanti cubani del momento e non solo.

JACOB FOREVER

Venerdì 4 Luglio 2025

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

DOMENICA 6 LUGLIO Yailín ! la Más Viral”

Domenica 6 Luglio arriva sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival l’artista domenicana fenomeno del momento Jorgina Lulú Guillermo Díaz conosciuta con il nome d’arte Yailín “La Mas Viral”. Ha iniziato la sua carriera come ballerina, per poi dedicarsi alla musica, esplorando diversi generi come dembow, reggaeton, bachata, trap, merengue, e persino mariachi e cumbia. Grazie al successo ottenuto, è stata messa sotto contratto dall’etichetta Roc Nation. Yailín ha firmato con l’etichetta Akini Mundial Music nel 2019. Nell’agosto del 2020 ha pubblicato “ Quien Me Atraca A Mi” con Haraca Kiko sotto Gatty Music, mentre nel dicembre dello stesso anno è uscito “Yo No Me Voy Acostar” in collaborazione con Tokischa e La Perversa. Nel 2021 ha guadagnato rapidamente popolarità su TikTok grazie alla hit “Chivirika” in collaborazione con El Villano RD, il cui video su You Tube ha superato i 50 milioni di visualizzazioni. Nel 2022 ha dato il via al suo primo tour negli Stati Uniti. Yailín ha anche partecipato all’album LLNM2, quarto da solista e quinto in totale del cantante portoricano Anuel AA. Nel 2022 i due hanno pubblicato il loro singolo insieme. Si Tù Me Busca”, che ha superato i 100 milioni di visualizzazioni su YouTube. Sempre nel 2022, Yailín ha partecipato al brano “La Màquina” con Anuel AA, Jowell & Randy e De La Ghetto, che ha superato i 30 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 è uscito invece “Del Kilo”, in collaborazione con Anuel AA e Treintisiete, che ha superato i 40 milioni di visualizzazioni. Ne4l 2023 ha pubblicato “ Solo Tù y Yo” con Shadow Blow, brano nominato ai Soberano Awards 2024, che ha superato i 61 milioni di visualizzazioni. Nel 2023 ha collaborato con 6ix9ine al singolo “Pa Ti”, che ha raggiunto 100 milioni di visualizzazioni, seguito da “ Shaka Laka” in collaborazione co “n Kodak Black. Successivamente ha pubblicato altri brani tra cui “Narcisista” “MIA” FEEFAFO”. La canzone MIA è dedicata alla sua primogenita Cattleya. Il suo singolo “NOTA” è uscito il 26 febbraio, seguito da “ME ENCANTAS” il 31 marzo, e il 3 aprile 2024 ha pubblicato il suo primo album : “RESILIENCE”, che include brani come DM,69, Sola e Amigos. A luglio 2024 è uscito il singolo “Mal de Amor”, il suo primo brano in stile merengue. Il 25 luglio ha pubblicato “Te la Parto Remix”, in collaborazione con un artista domenicano, il primo brano dopo la rottura con 6ix9ine. Successivamente ha lanciato “Ni un Ki Ki” con Jey One, “I Wasted My Time”, “ Step Up” con il rapper Lil Tjay, e “Dale 2”con un artista domenicano, che ha raggiunto 18 milioni di visualizzazioni. Tra i singoli più recenti troviamo “Chapa”con 49 milioni , “Bing Bong”con 136 milioni di visualizzazioni, “ Bing Bong” con 136 milioni e “Silla” che ne ha totalizzato 50 milioni fino ad ora.

YAILIN la mas viral

Domenica 6 Luglio 2025

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 40,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR