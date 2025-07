Venerdì 18 Luglio a chiudere in bellezza la stagione live 2025 di Fiesta! Roma Latin Festival sarà El Chacal, icona del raggaeton cubano e protagonista della scena urban latina

Venerdì 18 Luglio a chiudere in bellezza la stagione live 2025 di Fiesta! Roma Latin Festival sarà El Chacal, icona del raggaeton cubano e protagonista della scena urban latina. Con il suo stile unico mescola diversi generi musicali creando un sound accattivante e travolgente che ha conquistato milioni di fan in tutto il mondo. Chacal ha iniziato la sua carriera negli anni 2000 come parte del duo Los Chacales, insieme al fratello gemello Roger. Nel 2014, si è lanciato come solista e da allora ha raccolto una grande quantità di successi, tra cui canzoni come Chacalón, Lo que tú quieras e El Chacal vs Gente de Zona. Ha collaborato con artisti di fama internazionale come Pitbull, Daddy Yankee e Maluma. Venerdì sarà un concerto imperdibile per gli amanti della musica cubana, perché oltre al suo indiscutibile talento musicale, El Chacal è noto per il carisma e l’energia elettrizzante che sa trasmettere sul palco. Nel suo concerto a Fiesta , El Chacal promette uno spettacolo pieno di potenza, vitalità ma soprattutto tanta buona musica.

MEDIA PARTNER

Inoltre per il secondo anno consecutivo il Roma Latin Festival si avvarrà del paternariato di RAI ISORADIO che in qualità di Media Partner seguirà la manifestazione con interviste e approfondimenti che andranno in onda a partire dalla prima settimana di Luglio. L’inviata ufficiale di Rai Isoradio sarà la conduttrice autrice Pamela D’Amico.

Venerdì 18 Luglio 2025

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 30,00 euro + 5euro prevendita

FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025

30°ESIMA EDIZIONE

Dal 21 Maggio fino a Novembre

Via delle Tre Fontane 24

Aperto: mercoledì- venerdì- sabato