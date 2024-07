Sul palco della manifestazione arrivano per la prima volta venerdì 26 luglio i rapper napoletani Coco & Enzo Dong. Sabato 27 è il turno del domenicano Leuri Josè Tejeda Brito (in arte Chimbala).

Per la prima volta sul palco di Fiesta! Roma Latin Festival, venerdì 26 luglio, arriva una ventata di Hip Hop con la musica dei rapper napoletani Coco & Enzo Dong per un concerto davvero unico. Condivideranno il palco a colpi di freestyle e di travolgente energia! Una delle novità che caratterizza questa 29°esima edizione, è l’apertura alle nuove tendenze musicali italiane più in voga del momento che spaziano dal rap alla trap all’hip hop. CoCo aka Corrado, pseudonimo di Corrado Migliaro, è il noto rapper e cantautore originario di Napoli, classe ’88 è un rapper e cantautore italiano.Inizia la sua carriera con l’alias El Niño formando il duo rap Insolens con il produttore O’Nan, nome con cui era noto ai tempi Geeno. I due entrano a far parte del collettivo ed etichetta Poesia Cruda.Nel 2012 i due cambiano nome in Corrado e Geeno e pubblicano l’EP Doveva Andare Così.Nel 2016 Corrado cambia nuovamente nome e sceglie CoCo, pubblicando l’album d’esordio La vita giusta per me per Roccia Music. L’album “Acquario”, per Island Records (Universal), include i singoli “Bugie Diverse”, “Dietro Front” e “Non ho Più Amici (feat. Gemitaiz)”, più ulteriori brani inediti con diverse collaborazioni di spessore. Enzo Dong è un rapper napoletano. Classe 1990, cresce nella periferia di Napoli tra Scampia, Piscinolo e, Secondigliano. Cresciuto nelle periferie di Napoli tra Secondigliano, Piscinola e Scampia, il suo nome ha origine dal rione Don Guanella e dal soprannome O’ Dong datogli da amici, successivamente ha dato un significato più forte con l’acronimo D.O.N.G. ossia Dove Ognuno Nasce Giudicato, riferendosi al pregiudizio che colpisce le persone che vivono nei quartieri più degradati. Entra nella sua prima crew formata da mc, writer e breaker a quindici anni. Da sempre appassionato del genere hip hop e rap muove i suoi primi passi grazie a J-One, famoso rapper della scena napoletana fondatore del collettivo Fuossera. Insieme all’amico di sempre Emiliano forma il duo Sunset, con cui debutta nel 2012 con il primo singolo ufficiale “Lo So Che Mi Vuoi”; in seguito, collaborano con i maggiori artisti rap e hip hop della scena partenopea. Nel 2013 pubblicano una raccolta di brani in freestyle intitolato “Prima di tutto”. Dopo quest’album, continua la sua carriera come solista e firma un contratto con l’etichetta RC-Music di Rosario Castagnola, in arte “D-Ross”. Arriva al successo con i singoli “Higuain” e, “Secondigliano Regna” che diventa colonna sonora del finale della seconda stagione della serie TV cult “Gomorra”. Sabato 27 luglio sul palco di Fiesta si esibirà Leury Josè Tejeda Brito in arte noto come Chimbala, uno dei principali esponenti del dembow. Rapper e cantante di musica urbana domenicano di Santo Domingo ha collaborato con artisti come El Alfa, Mozart La Para, José Reyes, Don Miguelo, Black Point, e la Materialista. E’ diventato noto con la canzone “Maniqui” che ha riscosso anche l’interesse di Farruko . La sua storia musicale inizia nel suo quartiere dove realizza canzoni per un album che però non riscuote molto successo, Chimbala non si sconforta e lavora ad un nuovo lavoro dal titolo “Chimbala de este lado”. Nel 2012, Chimbala pubblica i brani “Tu ere un loco” e “Cuenta Conmigo” (con la collaborazione di Pablo Piddy e Toxic Crow). Nel 2014 arrivano i brani Tu no corre a na”, in risposta al brano contro di lui cantato da El Alfa. Nel 2016 riprende la musica urbana con il brano “Tamo burlao” collaborando con il collega El Fother. A fine del 2017 pubblica il video del brano “Bye Bye”, che gli porta un bel po’ di fama, realizzato con Mozart La Para e Liro Shaq. Ma è stato proprio il singolo “Maniqui” che gli ha dato un’incredibile spinta musicale alla sua carriera, presentato in anteprima nel suo canale YouTube , il video in un paio di mesi dopo la sua prima visualizzazione aveva avuto più di 18 milioni di visualizzazioni. La canzone ha avuto molto successo in America Latina, Miami, in Spagna e in Italia. Un altro grande successo è stato il brano “Ta Celosos” con 5 milioni di visualizzazioni. Con queste canzoni riesce nel 2028 Chimbala molto popolare e riesce ad avere l’attenzione nazionale e internazionale. Nel 2019 Chimbala ha pubblicato il brano “Colombiana”, prodotto da B-One con l’etichetta di La Para Record, del musicista reggaeton Mozart La Para. Durante l’estate del 2021 ha collaborato nella hit mondiale “Loco” di Justin Quiles, registrato insieme a Zion & Lennox. Nel 2022 ha fatto parte del palco del “Premio Lo Nuestro” con l’album “Wow BB”, insieme a Natti Natasha ed El Alfa.

COCO & ENZO DONG

Venerdì’ 26 luglio2024

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5 euro prevendita

CHIMBALA

Sabato 27 luglio 2024

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prezzo Biglietto: 25,00 euro + 5 euro prevendita

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR

in prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET