Mercoledì 21 maggio torna il travolgente Roma Latin Festival, che dal 1995 con la sua magia e la sua inesauribile vitalità, anima le notti dell’estate romana. Nell’incantevole cornice del Parco Rosati all’Eur in Via delle Tre Fontane 24, si potrà vivere un’atmosfera festosa e “caliente” all’insegna dell’ottima musica live . Il cartellone artistico infatti, anche in questa stagione, coinvolgerà le più importanti star del panorama musicale latino-americano e non solo. Importante ricordare che in questi 30 anni il Festival Roma Latin Festival non ha mai dimenticato le proprie origini e ha manifestato sempre con coerenza la volontà di contribuire a promuovere la cultura delle diversità attraverso la contaminazione dei diversi linguaggi musicali ed espressivi favorendo l’incontro tra le diverse culture ed etnie. Il primo concerto venerdì 30 maggio è stato affidato al GRUPO EXTRA , gruppo domenicano che con disinvoltura fonde bachata, reggaeton e merengue elettronico, un mix che li ha resi protagonisti della scena latina internazionale.

Venerdì 13 giugno sul palco sarà la volta della band cubana timba HAVANA DE PRIMERA. Mercoledì 18 giugno a scaldare l'atmosfera ci pensa YAILIN La Mas Viral la sensuale artista domenicana una delle voci più esplosive della scena urban latin. Venerdì 20 giugno si esibirà sul palco l'acclamatissimo artista domenicano OMEGA noto anche come OMEGA EL FUERTE , pseudonimo di Antonio Peter De la Rosa, un cantautore domenicano di musica merengue. È considerato uno dei pionieri del genere merengue urbano o merengue de calle, che fonde il merengue tradizionale con l'hip hop e l'R&B. Mercoledì 27 giugno è affidato all'eclettico LIRICO EN LA CASA pronto con la sua musica latina, pop e dembow, a far ballare e cantare il suo pubblico. E' salito alla ribalta sulla scena musicale con il singolo Subete, l'artista ha pubblicato il suo primo album Mr. Brum nel 20017 ed ha collaborato con i più importanti artisti della scena musicale latina. Giovedì 3 luglio la superstar PRINCE ROYCE, reduce dal successo dell'album Llamada Perdida, nominato ai LatinGrammy 2024 nella categoria Mejor Album de Merengue y/o Bachata, pluripremiato cantautore, salirà sul palco del Roma Latin Festival!Venerdì 4 luglio arriva Il cantante cubano JACOB FOREVER Forever per una serata ricca di energia e Il live porterà sul palco i suoi successi di reggaeton e musica urbana latina, tra cui la celebre Hasta Que Se Seque el Malecón. Un appuntamento imperdibile per gli amanti del sound latino. Venerdì 11 luglio è la volta del gruppo storico cubano LOS VAN VAN, mentre venerdì 18 luglio torna EL CHACAL uno dei massimi esponenti del reggaeton cubano. Visto il successo della scorsa stagione a grande richiesta anche quest'anno il mercoledì, il venerdì e il sabato le piste saranno animate da corpo di ballo multietnico che daranno vita a spettacoli colorati e scenografici. Nel fine settimana in consolle bravissimi Dj selezioneranno musica Afrobeat! Inoltre a partire dal 6 giugno, con ben due discoteche si potrà ballare tutti i giovedì, grazie alla collaborazione di FOLLIA LATINA ed EVOLUTION. Roma Latin Festival resta fedele da ben 30 anni alla sua mission , che ha come scopo principale l'integrazione tra i popoli, passando principalmente dalla musica volano di conoscenza e condivisione. Il Festival Roma Latin Festival edizione 2025 torna come sempre sotto la guida dell'instancabile lavoro del Direttore Mansur Naziri, che negli anni, non ha mai perso l'entusiasmo e la voglia di confrontarsi con le nuove tendenze musicali e le generazioni più giovani. Un Festival davvero unico che permette di conoscere più da vicino le particolarità di altre culture, grazie alla presenza di artisti provenienti da diverse parti del mondo che attraverso la loro musica lanciano un messaggio universale di solidarietà.

FIESTA! ROMA LATIN FESTIVAL 2025

30°ESIMA EDIZIONE

Dal 21 Maggio fino a Novembre

Via delle Tre Fontane 24

Aperto da mercoledì a sabato

ORARI

apertura porte 21.00

concerto 22.30

Prevendita su TICKETONE, TICKET SMS, I-TICKET

FIESTA via delle tre fontane, 24 – 00144 ROMA EUR