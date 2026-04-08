Roma si prepara a festeggiare il suo compleanno… con un filo d’olio. Anzi, con un intero mese di eventi diffusi in tutta la città. Ad aprile 2026 debutta il Festival dell’Olio di Roma IGP, un nuovo appuntamento che unisce gusto, cultura e tradizioni millenarie nel cuore della Capitale.

In occasione del Natale di Roma, la città si trasforma in un grande palcoscenico “a macchia d’olio”, tra degustazioni, showcooking, visite guidate e laboratori pensati anche per i più giovani. Un viaggio immersivo che parte dal presente e arriva fino alle radici più antiche della civiltà romana.

Il programma è ricchissimo: si va dalle masterclass di assaggio agli eventi di edutainment, passando per esperienze sensoriali e percorsi di oleoturismo. Si parte dal Auditorium Parco della Musica con il Festival del Verde e del Paesaggio, per poi proseguire tra scuole, siti archeologici e location simbolo della città.

Tra gli appuntamenti più suggestivi, la visita al Monte dei Cocci, collina unica al mondo formata da frammenti di antiche anfore, e gli eventi alle Terme di Caracalla in occasione della Roma Appia Run. Non mancano tappe iconiche come il Parco Archeologico del Colosseo, il Tempio di Adriano e la suggestiva Curia Iulia, dove il 21 aprile verrà assegnato il Premio L’Eterno.

Il festival è anche un’occasione per riscoprire riti antichi come i Palilia, celebrazioni pastorali dedicate alla terra e agli ulivi, reinterpretate in chiave contemporanea. Un modo per raccontare come l’olio extravergine non sia solo un alimento, ma un vero simbolo culturale che attraversa i secoli.

Gran finale nella splendida Villa Silvestri Rivaldi, con una serata di gala che celebra le eccellenze italiane tra storia, arte e convivialità.

Protagonista assoluto è naturalmente l’Olio di Roma IGP, eccellenza del Lazio dal gusto fresco e aromatico, capace di raccontare un territorio fatto di uliveti, tradizioni e innovazione.

Insomma, se ami il cibo, la storia e le esperienze fuori dal comune, questo è il momento perfetto per (ri)scoprire Roma… un assaggio alla volta.