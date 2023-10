Dal 20 al 29 ottobre partono le visite performative alla scoperta della Roma contemporanea, fra arte urbana, scorci inconsueti e vicoli mai percorsi, con la curatela di Giulia Anania e Tiziano Panici

Nel tentativo di far rivivere la magia della città eterna attraverso una lente diversa, il Festival delle Passeggiate farà il suo debutto a Roma dal 20 al 29 ottobre. Questo evento unico nel suo genere porterà i partecipanti in un affascinante viaggio alla scoperta di Roma contemporanea, lontano dai soliti percorsi turistici, immergendosi nell’arte urbana, nei vicoli nascosti e negli scorci inusuali della città.

Il Festival delle Passeggiate, organizzato da Dominio Pubblico e curato da Giulia Anania, cantautrice e poetessa, e Tiziano Panici, direttore artistico di Dominio Pubblico, coinvolgerà tre quartieri del Municipio VIII di Roma Capitale: Valco San Paolo (Vasca Navale e Largo Giuseppe Veratti), Montagnola e Tor Marancia. L’obiettivo è quello di rendere il festival un appuntamento fisso che attraversi tutta Roma, coinvolgendo tutte le realtà che si occupano di raccontare la città in “slow e-motion”.

Il programma dell’evento è suddiviso in 6 passeggiate performative itineranti, distribuite in due weekend – dal 20 al 22 ottobre e dal 27 al 29 ottobre – e articolate in quattro itinerari. Questi percorsi, attraversando il cuore dei quartieri del Municipio VIII, permetteranno ai partecipanti di scoprire l’arte, la storia e le storie di luoghi spesso trascurati.

A guidare le passeggiate ci saranno Tiziano Panici e Giulia Anania, insieme a ospiti speciali come il regista e attore Ariele Vincenti, la cantautrice folk Lavinia Mancusi, Diana Tejera, Emilio Stella, e altri. La conduttrice radiofonica Margherita Schirmacher di “Ticket to read” seguirà le passeggiate in diretta su Radiounderground.

Le domeniche mattina saranno dedicate ai più giovani con il laboratorio d’animazione “Per Fare un Gioco” a cura di Roberto Capone, che coinvolgerà i bambini nella costruzione della “Città Sognata” con i loro sogni e le loro mani. Durante le passeggiate, saranno coinvolte anche numerose realtà locali, tra cui case editrici, centri culturali, comunità di altri paesi, librerie, artisti e artigiani.

Il festival inizierà con “Il mare nel cortile” il 20 ottobre, un percorso all’interno del Museo Condominiale di Tor Marancia dedicato anche ad Agostino Di Bartolomei, l’indimenticato Capitano della Roma. Il 21 ottobre, “L’arte dei tramonti” a Valco San Paolo affronterà temi di lotta politica, cultura omosessuale e diritti degli individui. La domenica 22 ottobre sarà dedicata a “La resistenza della memoria” nel quartiere Montagnola, rivivendo la resistenza civile del ’43 contro l’invasione tedesca.

Il secondo weekend inizia il 27 ottobre con “Il pane quotidiano” nella Montagnola. Il 28 ottobre, “Il mio quartiere è il più bello del mondo” porterà i partecipanti a Tor Marancia, attraversando il Parco della Torre, il Liceo Artistico Caravaggio e la Scuola Popolare Sciangai. Il 29 ottobre si chiude con “Il sorriso dell’Universo” e una passeggiata attraverso gli Orti Urbani di Largo Veratti, una delle eccellenze del territorio.

Queste passeggiate offriranno una prospettiva unica di Roma, una città che va oltre le classiche cartoline turistiche. Il festival invita gli abitanti e i visitatori a riscoprire la bellezza della città attraverso nuovi occhi, abbracciando la sua arte, la sua storia e le sue comunità.

Il Festival delle Passeggiate è sostenuto dal Ministero della Cultura – Direzione Generale Spettacolo ed è vincitore dell’Avviso Pubblico “Lo spettacolo dal vivo fuori dal Centro – Anno 2023” promosso da Roma Capitale – Dipartimento Attività Culturali.

Sarà una celebrazione della vita e della bellezza nascosta di Roma, dimostrando che è solo camminando insieme che torneremo ad innamorarci di questa straordinaria città.