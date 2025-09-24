Otto quartieri, otto percorsi: Roma si svela tra arte, musica, poesia e storie nascoste

Dal 4 ottobre al 9 novembre 2025 Roma torna a camminare con la quarta edizione del Festival delle Passeggiate – Tutte le strade portano a te, diretto da Giulia Ananìa e Tiziano Panici. Otto percorsi in otto quartieri diversi trasformano la città in un grande palcoscenico urbano, restituendo agli abitanti e ai visitatori uno sguardo poetico sui luoghi più nascosti della Capitale.

Il Festival, tra i primi format a valorizzare gli spazi urbani attraverso percorsi inediti, invita a muoversi lentamente, seguendo i ritmi dei quartieri, ascoltando storie, parole, musiche e performance. Ogni passo diventa gesto di conoscenza: dal nord all’ovest, dall’est al sud, le strade di Roma si svelano come un coro di anime e di realtà piccole e “autarchiche”, e proprio nella pluralità dei quartieri emerge la ricchezza della città.

A rendere viva questa edizione è una prima costellazione di artisti che si aggiungeranno a ulteriori ospiti: Anonima Armonisti, Astronza, Beabaleari, Adriano Bono, Chien Barbu Mal Rasè, Etta Jungle, Grandi Numeri, Edith Joyce, Francesco Forni, Fabio Magnasciutti, Lavinia Mancusi, Militant A, Manatì, Yari Selvetella, Cristiano Armati / Red Star Press, Fabrizio Sartori, Francesca Turchetti, Lorenzo Iervolino, Sergio “Angelicoldboy” Mancuso, Titubanda e altri special guests.

Il viaggio comincia sabato 4 ottobre a Primavalle con La montagna del sapone, condotto da Panici e Ananìa insieme all’Associazione Genera e a due ospiti speciali. Si prosegue domenica 5 ottobre a Pineta Sacchetti con Noi siamo gli alberi, accompagnati dalla Titubanda e da Francesco Forni. Sabato 11 ottobre si entra nel Quartaccio con La giungla nel cortile, animata dalle Manatì, Etta Jungle e Grandi Numeri, mentre domenica 12 ottobre a Torresina e Casal del Marmo va in scena I semi della città, con gli Anonima Armonisti e Francesca Turchetti.

Il mese di ottobre prosegue con due tappe a Monte Mario e Santa Maria della Pietà (Tu sei uno stato della mente, 25 ottobre), e a Torrevecchia (Camminare fino a trovare pace, 26 ottobre), mentre a novembre il Festival raggiunge Ottavia e l’Ipogeo degli Ottavi con Se non esiste il cielo i lampioni sono le stelle (8 novembre) e si chiude a Monte Mario Alto con Quando le nuvole si potevano mangiare (9 novembre), insieme ad Adriano Bono e al duo circense Chien Barbu Mal Rasè.

Grazie alla collaborazione con la casa editrice indipendente Red Star Press, alcune passeggiate saranno accompagnate anche da scrittori e scrittrici come Edith Joyce, Lorenzo Iervolino, Sergio “Angelicoldboy” Mancuso, Yari Selvetella e Cristiano Armati. Durante il percorso saranno inoltre presentati i tre progetti vincitori del Premio Roma per i Giovani Visioni future per la Capitale, promosso dall’Associazione Zip_Zone in collaborazione con Zètema Progetto Cultura.

Accanto alle passeggiate, la nuova edizione offre un fitto calendario di attività collaterali dedicate ai giovani e agli studenti under 25: Strade Aperte, laboratorio di storytelling urbano con Radio 32; Il Quartiere dei Diritti, percorso di cittadinanza attiva con Red Star Press e il Liceo Cornelio Tacito; Siamo un futuro di ricordi, laboratorio artistico ideato da Fluoevents per raccontare i quartieri attraverso cartoline realizzate dai ragazzi. Un tessuto di esperienze che intreccia formazione, arte e narrazione, lasciando una traccia condivisa nei quartieri attraversati.

Il Festival delle Passeggiate 2025 conferma così la sua vocazione: trasformare le strade di Roma in un atlante vivente, dove l’arte e le comunità dialogano, e dove ogni passo è un’occasione per riscoprire la città con occhi nuovi.