Dal 18 al 29 ottobre 2023 immergiti nel cinema italiano e proveniente da tutto il mondo, con il ritorno del Festival del Cinema di Roma.

Torna la diciottesima edizione del Festival del Cinema di Roma. La manifestazione si svolgerà dal 18 al 29 ottobre 2023 presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone che ospiterà le principali sale di proiezione e uno dei red carpet più grandi al mondo.

Uno spazio in cui Prime Visioni, Restauri, Omaggi e Retrospettive sono solo alcune delle visioni che renderanno il Cinema protagonista a tutto tondo della città!

Come lo scorso anno, il programma prevede un Concorso internazionale dal titolo Progressive Cinema – Visioni per il mondo di domani. Un’opportunità per scoprire nuovi talenti e opere d’arte cinematografiche che sfidano le convenzioni.

Il programma completo

La Festa del Cinema offre un programma ricco e diversificato che va oltre il concorso principale. Le sezioni non competitive comprendono:

“Freestyle”: Questa sezione accoglie una vasta gamma di formati e stili, inclusi film di formato libero, serie televisive, videoclip e videoarte, promettendo esperienze cinematografiche uniche. “Grand Public”: Dedicata al grande pubblico, questa sezione presenta film che appassioneranno sia i cinefili che gli spettatori occasionali, offrendo una varietà di opzioni per tutti. “Proiezioni Speciali”: Qui, gli spettatori possono godersi opere cinematografiche uniche e straordinarie, offrendo un’esperienza cinematografica memorabile. “Best of 2023”: Questa sezione raccoglie alcuni dei migliori film provenienti da festival internazionali di tutto il mondo, offrendo una panoramica delle produzioni più acclamate dell’anno. “Storia del Cinema”: Celebra i capolavori del passato e rende omaggio ai grandi maestri del cinema italiano e internazionale, offrendo una prospettiva sulla ricca eredità cinematografica.

Oltre a queste sezioni, la Festa del Cinema offre anche due sezioni speciali per gli incontri con il pubblico:

“Paso Doble”: Questa sezione ospita un dialogo tra due autori, consentendo agli spettatori di scoprire il processo creativo dietro le quinte. “Absolute Beginners”: Presenta storie affascinanti su come autori affermati abbiano fatto il loro ingresso nel mondo del cinema, offrendo ispirazione ai giovani talenti in cerca di successo nel settore cinematografico.

Oltre al programma di film, la Festa del Cinema ospiterà una serie di eventi nella Capitale, offrendo ai partecipanti un’esperienza cinematografica completa.

Il cuore della Festa del Cinema 2023 sarà l’assegnazione dei Premi alla Carriera a due icone del cinema: Isabella Rossellini e Shigeru Umebayashi. Questi premi onoreranno le loro straordinarie carriere cinematografiche e offriranno una visione approfondita del loro contributo al mondo del cinema.

Festival del Cinema di Roma: I film fuori concorso

Il film d’apertura è “C’è ancora domani” di Paola Cortellesi, con altri film in concorso e fuori concorso di grande rilevanza, tra cui produzioni internazionali e anteprime di serie.

Tra i film fuori concorso, spiccano titoli come “Cento domeniche” di Antonio Albanese, “Diabolik chi sei?” dei fratelli Manetti, “Nuovo Olimpo” di Ferzan Ozpetek, “Palazzina Laf” di Michele Riondino, “Te l’avevo detto” di Ginevra Elkann, “Volare” di Margherita Buy e “I limoni d’inverno” di Caterina Carone. Inoltre, la Festa accoglierà alcune grandi produzioni internazionali, tra cui “Eileen” di William Oldroyd e “Dream Scenario” con Nicolas Cage e Michael Cera.

Tra le anteprime delle serie, non possiamo fare a meno di menzionare “I Leoni di Sicilia” di Paolo Genovese, “Mare Fuori 4,” “La storia di Francesca Archibugi” e il tanto atteso spin-off di Suburra intitolato “Suburraeterno.”

Alice nella città

Sezione autonoma e parallela della Festa del Cinema è Alice nella città, dedicata alle giovani generazioni, che si svolgerà nelle medesime date della Festa secondo un proprio regolamento.

In conclusione, la Festa del Cinema 2023 si preannuncia come un evento imperdibile per gli amanti del cinema di ogni genere e provenienza. Non resta che prepararsi per un’avventura cinematografica indimenticabile.

Info biglietti

I biglietti saranno disponibili in prevendita online dal 10 ottobre 2023 alle ore 11 su romacinemafest.boxol.it. La biglietteria fisica sarà aperta presso l’Auditorium Parco della Musica Ennio Morricone dal 17 al 29 ottobre.

I prezzi dei biglietti variano da 6 a 26 euro, con possibilità di sconti tramite convenzioni.