Festa della Repubblica 2026: Roma celebra gli 80 anni con due giorni di eventi, dal Quirinale alla parata ai Fori Imperiali.

La Festa della Repubblica 2026, il prossimo 2 giugno, porta a Roma due giorni di eventi, cerimonie e appuntamenti speciali per celebrare gli 80 anni del referendum istituzionale e della nascita dell’Italia repubblicana. Dal Quirinale ai Fori Imperiali, la Capitale sarà il centro delle celebrazioni istituzionali, con il programma del 1° e del 2 giugno pensato per unire memoria, partecipazione e spettacolo.

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Roma, al via le celebrazioni per la Festa della Repubblica 2026, 80° anniversario della scelta repubblicana

Il programma prenderà il via lunedì 1° giugno, quando i Giardini del Quirinale saranno aperti alle categorie fragili. Alle 12 è previsto l’incontro con il Presidente della Repubblica, mentre alle 12.30 si terrà il concerto della Jazz Campus Orchestra della Fondazione Musica per Roma, diretta da Massimo Nunzi.

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Nel pomeriggio, alle 15, spazio al cambio della guardia solenne. Sempre il 1° giugno, alle 17.50, Rai 1 trasmetterà dal Salone dei Corazzieri il tradizionale concerto con l’Orchestra del Teatro dell’Opera di Roma, diretta da Michele Mariotti.

Martedì 2 giugno Roma entrerà nel cuore della Festa. Le celebrazioni inizieranno con l’alzabandiera solenne all’Altare della Patria e l’omaggio al Milite Ignoto, con la deposizione della corona d’alloro da parte del Presidente della Repubblica. Poi il Capo dello Stato raggiungerà via di San Gregorio per ricevere i reparti schierati prima della tradizionale parata lungo via dei Fori Imperiali, in programma dalle 9.10 alle 12.

Tra i momenti più attesi ci sarà il passaggio delle Frecce Tricolori nei cieli della Capitale. In occasione della ricorrenza, musei e parchi archeologici statali potranno essere visitati gratuitamente, secondo i consueti orari e con prenotazione dove prevista. La giornata si chiuderà anche in televisione, con la celebrazione istituzionale “I volti della Repubblica. 80 anni dal Referendum”, in diretta da Piazza del Quirinale.

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